Os seus direitos a reparações domésticas urgentes na Alemanha

— Olá, “MK na Alemanha”!

Temos um problema: nosso senhorio está atrasando os reparos em nosso apartamento, apesar de nossos repetidos relatos de vazamentos e danos. Começam a aparecer manchas nas paredes e estamos preocupados com o aparecimento de mofo. São necessários reparos no telhado, mas o proprietário diz que a obra só está prevista para o próximo ano. Além disso, o aquecimento não é suficientemente eficiente e o apartamento não pode ser aquecido adequadamente.

Quais são os nossos direitos de solicitar reparos urgentes? Podemos solicitar acomodação temporária enquanto os reparos estão em andamento?

Obrigado pela ajuda,

Irene P., Düsseldorf.

— Querida Irina!

De acordo com o parágrafo 1 § 535 do Código Civil Alemão (BGB), o locador é obrigado a fornecer ao inquilino o imóvel em condições de uso e a mantê-lo nestas condições durante toda a duração do contrato. No seu caso, isto significa que o senhorio é obrigado a fazer as reparações necessárias para manter o apartamento em condições habitáveis. Qualquer atraso na reparação de defeitos anteriormente comunicados, como fugas e aquecimento insuficiente, constitui uma violação das suas obrigações.

De acordo com os §§ 536 e 536a BGB, o inquilino tem direito a uma redução da renda se o imóvel alugado apresentar um defeito que torne a sua utilização contratual impossível ou limitada. A presença de humidade e o risco de bolor devido a fuga dão direito a uma redução da renda, o que pode ser uma eficaz alavancagem contra o senhorio.

Tem também o direito de exigir por escrito que o proprietário corrija os defeitos, fixando um determinado prazo. Se o locador não respeitar obrigações de reparação dentro do prazo especificado, você mesmo pode realizar os reparos e reivindicar uma indenização pelos custos incorridos (§ 536a BGB).

Se o apartamento ficar inabitável devido a defeitos, como crescimento significativo de bolor ou falha de aquecimento no inverno, o inquilino também tem o direito de solicitar alojamento temporário ao senhorio. Este direito só é válido se for realmente impossível morar no apartamento.

Se o proprietário não cumprir continuamente as suas obrigações, você tem o direito de recorrer ao tribunal.

Advokat Maxim БРИТАНОВ, advogado especializado em direito da família / advogado especializado em direito migratório,

Escritório de advocacia Britanow e Dr. Law Factory Hirsch

Tel: 069 26 49 22 420 (de) ou 069 26 49 22 422 (rus.) | Fax: 069 26 49 22 444

www.lawfactory–frankfurt.de E-mail: info@lawfactory–frankfurt.de

Skype: loi.factory | WhatsApp: +49 178 168 95 62

