Os shows do Coldplay começam amanhã: trens especiais alocados para Navi Mumbai e Ahmedabad | verificar horários, rotas

Como milhares de fãs comparecerão ao show do Coldplay nos dias 25 e 26 de janeiro, a Western Railways operará dois trens especiais entre Mumbai, Maharashtra e Ahmedabad, Gujarat, durante esses dois dias.

A popular banda de rock britânica fará três shows no DY Patil Stadium de Navi Mumbai nos dias 18, 19 e 21 de janeiro, e outros dois shows serão realizados no Narendra Modi Stadium em Ahmedabad, em Gujarat, nos dias 25 e 26 de janeiro.

Concertos do Coldplay: por que trens especiais foram alocados Com as passagens aéreas disparando, muitas pessoas que desejam assistir aos shows do Coldplay estão procurando uma alternativa. E dois trens especiais entre Mumbai e Ahmedabad provavelmente serão um grande alívio.

“Embora os dois trens sejam ‘especiais de inverno’ de acordo com a diretriz do Railway Board, eles estão sendo operados para eliminar o fluxo extra de passageiros em vista dos shows do Coldplay nos dias 25 e 26 de janeiro no Estádio Narendra Modi”, disseram autoridades ao PTI.

Concertos do Coldplay: verifique os horários das rotas para Ahmedabad Ambos os trens partirão de Bandra Terminus às 6h15 e chegarão a Ahmedabad às 14h no dia 25 de janeiro e às 13h no dia 26 de janeiro. Na volta, os trens sairão de Ahmedabad no dia seguinte à 1h40 e chegarão ao Bandra Terminus. às 8h40”, disse ele.

O segundo trem partirá no dia 27 de janeiro às 12h50 e chegará aqui às 8h30”, acrescentou o responsável.

Esses trens irão parar em Borivali, Vapi, Udhna, Surat, Bharuch, Vadodara e Gertapur em ambas as direções, disse o funcionário. Mesmo estes dois “especiais de inverno” podem não ser suficientes se a popularidade do Coldplay e a experiência passada das ferrovias com a Copa do Mundo de Críquete forem levadas em conta, disseram essas autoridades.

Concertos do Coldplay: verifique a rota e os horários dos trens para Navi Mumbai Os shows do Coldplay serão realizados no DY Patil Stadium de Navi Mumbai nos dias 18, 19 e 21 de janeiro, para os quais os organizadores reservaram locais suburbanos com tarifa integral (FTR) para os participantes.

“Os trens suburbanos reservados como FTR operarão entre Goregaon e a estação Nerul em Navi Mumbai durante os três dias do show do Coldplay. Os trens suburbanos partirão de Goregaon às 14h nos dias 18 e 19 de janeiro e chegarão a Nerul às 15h23 via Wadala. sairá de Nerul às 23h04 e chegará a Goregaon pouco depois da meia-noite, às 23h04. 0h30”, disse o relatório, citando um funcionário.

Um funcionário da Western Railway afirmou que as passagens para o trem especial estão sendo reservadas através do Book My Show. No entanto, não está claro se apenas os titulares de bilhetes poderão viajar nestes comboios ou se o público em geral também poderá embarcar.

