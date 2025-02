Os sites do governo de Maharashtra piratam a declaração apresentada no Tribunal Superior de Bombaim

Uma petição foi apresentada no Tribunal Superior de Bombaim em busca de ações urgentes pelas autoridades em ataques cibernéticos generalizados e contínuos em vários sites do governo de Maharashtra. A petição, apresentada pelo Consultor de Tecnologia da Informação (TI) e pelo professor visitante, Ruzbeh Raja, disse que os sites sob o nome de domínio ‘Maharashtra.gov.in’ Redirecte os visitantes para as páginas de páginas e apostas. Ruzbeh disse que os sites procuraram as informações pessoais dos usuários e outros detalhes.

Os defensores de Ajinkya Udane e Jay Bhatia, que compareceram ao peticionário, procuraram uma audiência urgente perante o Banco do Presidente da Suprema Corte Alok Aradhe e o juiz Bharti Dazgher.

A petição listou mais de 20 sites do governo do estado que supostamente foram atacados. Ele citou os sites da polícia de Mumbai, a Comissão de Informações do Estado, o Departamento de Transportes, a Diretoria de Ciências Forenses, o Departamento de Direito e Justiça, o Diretor Eleitoral e até o Departamento de Tecnologia da Informação.

Udane disse que, apesar do problema informado pela equipe de resposta a emergências da computação da Índia (CERT-In), pelo portal nacional de crimes cibernéticos e pela linha de ajuda cibernética de Maharashtra, os ataques não foram interrompidos.

“Se os invasores puderem redirecionar os visitantes para os sites de jogos de azar e apostas, eles podem facilmente redirecionar um visitante para um site de phishing falso que pode ser usado para extrair dinheiro ou para golpes como desemprego digital e até um pouco mais perigoso que o computador do visitante pode infectar “, disse o advogado.

A petição procurou a apresentação de um FIR para investigar as pessoas por trás de “ataques cibernéticos de grande escala” e acesso não autorizado a vários departamentos governamentais.

A petição também sugeriu que esses ataques poderiam ter ocorrido devido a software desatualizado nos servidores, a falta de sistemas básicos de firewall e a falha do governo em monitorar seus servidores devido a essas falhas e infrações.

O banco ouvirá a petição em 12 de fevereiro.