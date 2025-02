Os sobreviventes do Festival da Nova são reabilitados através do esporte

Após o sucesso do time de futebol, um time de basquete foi criado para o Hamas sobrevivente após o ataque em 7 de outubro aos participantes do Festival Nova e aos membros da família Dead, cujo objetivo é apoiar, reabilitar e retornar à vida.

A equipe foi criada como um modelo de reabilitação através do esporte, combinando uma iniciativa privada com o apoio social em cooperação com Ilan, um centro de esportes para os deficientes que acreditam que o esporte é uma força de cura.

Após o sucesso do time de futebol criado para os sobreviventes de terroristas e membros da família Dead, a “Comunidade Nova” continua a iniciativa inspiradora: a criação de um novo time de basquete composto por 15 a 20 jogadores sobreviventes e famílias, como parte do processo de reabilitação e retornar à vida.

A nova iniciativa, em cooperação com a ILAN, o Centro de Esportes para os deficientes, como parte do projeto SASK (Reabilitação e Esportes da Comunidade), reflete o poder unificador do esporte e do basquete como um esporte de comando. Ele fornece aos jogadores não apenas para atividade física, mas também um sentimento de pertencimento e parceria. Graças ao jogo, os sobreviventes enfrentam os desafios diários e alcançam o sucesso do grupo.

O treinamento acontece todas as terças -feiras, a partir das 20h às 22h. A equipe, que já demonstra progresso significativo, procura ingressar na Liga dos Empregos e até participar de competições nacionais.

Reef Pepper, pO editorial da Associação da Tribo Nova: “Fazemos todo o possível para apoiar sobreviventes e famílias dos mortos, para perpetuar a memória dos mortos e compartilhar nossa história com o mundo. A comunidade é uma força de cura e outro estágio das forças para criar o futuro.

Paz Omar, O sobrevivente e a liderança esportiva -chefe da associação “A Comunidade da Tribo Nova”: “Eu direciono várias iniciativas esportivas para sobreviventes e famílias dos mortos, dependendo do entendimento de que o esporte é uma ferramenta poderosa que ajuda na luta, o combinação e restauração do poder interno.

Amir Bar Haim, O treinador do time de basquete da comunidade de Nova Trovion: “Deixei a esfera de basquete há cerca de dois anos e hoje eu controlo a associação Alin Bate Noah”. Para os jogadores, sugeri treinar a equipe no começo voluntário, os jogadores provam a grande honra para mim de que o esporte é muito mais do que um jogo simples – é uma ferramenta que conecta o corpo e a alma. e otimismo entre todos os seus membros. “”

Natanela Linked, O sobrevivente e gerente do time de basquete da Nova: “Eu entrei na administração da equipe do desejo de reintegrar a comunidade através do esporte e, em particular, basquete, que é mais próximo do meu coração. Cuidou da seleção de um treinador apropriado e forneceu todo o apoio logístico necessário em cooperação com Deco Bahar, o gerente de projetos da SASK.

Para obter informações adicionais sobre a associação “O Partido Comunista da Tribo Nova” e o apego ao time de basquete: