Os sobreviventes não são esperados depois que a ambulância aérea colide com a Filadélfia

Uma ambulância aérea que transportou seis pessoas caiu perto de Roosevelt Mall no nordeste Filadélfia Na noite de sexta -feira, sem sobreviventes não era esperado, de acordo com o operador de avião.

Resgate de reação A Air Ambulance, a empresa que opera a aeronave, confirmou que o avião transportou um paciente pediátrico e a escolta da criança, junto com quatro membros da tripulação, incluindo o piloto, o co -piloto, um médico e um paramédico.

“Nossa preocupação imediata é com a família do paciente, nossa equipe, suas famílias e outras vítimas que podem ter sido feridas no campo”, disse a empresa em comunicado, de acordo com a NBC News.

O Ministério das Relações Exteriores do México confirmou que as seis pessoas a bordo estavam Nacionais mexicanos.

O garoto, que viajou para os Estados Unidos para “tratamento para salvar vidas”, estava a caminho de casa para o México, de acordo com o porta -voz do Jet Rescue Air Ambulance Shai Gold.

“O tratamento continuou seu curso. Ele estava pronto para ir para casa e nos contratou para trazê -la de volta ao México”, disse Gold.

O destino final do avião foi Aeroporto Internacional TijuanaDe onde o paciente deve ser transportado por ambulância terrestre.

O Hospital dos Crianças de Shriners da Filadélfia confirmou que a criança havia sido tratada em suas instalações e viajou com sua mãe no momento do acidente.

– Pesquisa em andamento sobre a causa do acidente

O avião, um Learjet 55, deixou o nordeste do aeroporto da Filadélfia e estava a caminho do Aeroporto Nacional de Springfield-Benson, no Missouri, quando caiu por volta das 18h30, horário local.

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança de Transporte (NTSB) lançaram uma investigação e a NTSB lidera a pesquisa.

As imagens em vídeo do acidente mostraram chamas e fumaça pesada.

As testemunhas descreveram uma bola de fogo na área.

As imagens de segurança doméstica capturadas no momento em que o avião desceu em ângulo antes do impacto.

Todd Sheridan Yeary, ex -controlador de tráfego aéreo da FAA, disse que o acidente parece ser o resultado de uma falha catastrófica logo após a decolagem.

“Algo aconteceu bastante catastrófico depois que o avião decolou”, disse o News agora.

Ele apontou que Learjet 55 é um avião de “alto desempenho” e “muito confiável”.

“É muito incomum ver o que acabamos de testemunhar”, acrescentou Yeary.

– Várias casas, veículos afetados

O prefeito da Filadélfia, Cherelle Parker, disse que várias casas e veículos foram afetados, mas o número total de mortes ainda não havia sido confirmado.

Seis pessoas com lesões relacionadas a acidentes foram levadas ao Hospital Universitário de Temple, com três em estado justo e três tratados e liberados.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, declarou que estava em contato com funcionários da Filadélfia e garantiu que os recursos do estado estavam sendo destacados para ajudar na resposta.

O acidente ocorreu em chuva leve, nevoeiro e rajadas de vento registradas de 30 mph, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

O incidente ocorre apenas alguns dias após o desastre da aviação mais fatal dos Estados Unidos em anos, quando um avião de passageiros caiu no ar com um halcopter preto do Exército dos EUA no rio Potomac, perto de Washington, matando 67 pessoas.