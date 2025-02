Os suspeitos de roubo de vacas serão filmados no local em Uttara Kannada, diz o ministro de Karnataka, Mankal Vaidya – Karnataka News

Um ministro do Gabinete do Estado de Karnataka disse que ordenaria o tiroteio de suspeitos de roubo de vacas no meio da estrada em Uttara Kannada. O aviso foi feito quando os casos de roubo de vacas aumentaram no distrito.

Mankala Subba Vaidya, Ministra da Pesca e Portos do Transporte Interior de Karnataka, bem como o ministro do Distrito de Uttara Kannada, disse que, se tais incidentes fossem repetidos no distrito, ordenaria o tiro dos suspeitos de roubo de vacas sem qualquer composição.

“Bebemos o leite de vaca todos os dias. É um animal que vemos com carinho e amor. Eu disse à polícia, seja alguém … tome medidas contra eles ”, disse ele, enquanto conversava com jornalistas em Karwar.

Ele disse que “poderia soar mal”, mas, se necessário, eu disse à polícia que “atire no réu no meio do círculo”.

Segundo Vaidya, embora os assaltos a vacas tenham sido relatados durante o regime anterior do BJP, recorrer a vacas não deve se preocupar, pois sob o governo do Congresso, as vacas e seus cuidadores seriam protegidos.

O anúncio ocorreu algumas semanas depois que foram relatados incidentes separadamente separados de tortura animal no estado. Em um incidente, os úberes das vacas foram mutilados e, em outra, uma vaca grávida foi decapitada.