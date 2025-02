Os territórios de Nizhny Novgorod são nomeados, que serão desenvolvidos em 2025.

O prefeito de Nizhny Novgorod, Yuri Shalabaev, relatado em seu canal de telegrama nos primeiros territórios que serão desenvolvidos em 2025. Entre eles:

• A área em frente à loja Front Avtozavodsk se tornará moderna com o novo território de pedestres.

• Uma fonte será restaurada no quadrado de Sergo Ordzhonikidze, bem como um espaço de caminhada com balanços e canteiros de flores.

• No local, ao longo da Avenida Gagarin, na Rue Lebedev, com 40 anos de vitória, estão planejados novos caminhos, ciclovias, playgrounds e tênis de mesa.

• O quadrado do artista popular do RSFSR Pavel Gusev será transformado do terreno baldio em um canto verde isolado com um busto do escultor.

• A melhoria da Vedenyapin Street também continuará, onde novos caminhos, iluminação, campo de jogo aparecerão e as ciclovias serão estendidas.

O trabalho como parte do novo projeto nacional começará na primavera. Esta é apenas a primeira parte da lista de objetos, a prefeitura planeja adicionar mais territórios.