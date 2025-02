O Grupo Terrorista do Hamas publicou os nomes de três reféns israelenses, que seriam planejados para serem publicados em 15 de fevereiro como parte do acordo com Israel.

A primeira -ministra de Israel Benjamin Netanyahua confirmou que havia sido nomeada três reféns do mediador do Egito e do Catar. As autoridades israelenses aprovaram a lista e informaram as famílias de reféns, relatam os tempos de Israel.

Então, no sábado, o cidadão de 29 anos de Israel e a Rússia Alexander Trufanov, um cidadão de 36 anos de Israel e os Estados Unidos de Saga Deco-Heen e 46 anos de idade de Israel e Argentina Yair Horn foram libertados. Todos os três foram roubados por terroristas de Kibutz nir-o-outubro de 7 de outubro de 2023.

Trufanov foi ferido no seqüestro. O embaixador russo de Israel Anatolia Viktorov disse em janeiro que a saúde russa do russo não é completamente satisfatória.

A trégua entre Israel e o Hamas opera desde meados de janeiro. Na primeira fase do acordo, o Hamas prometeu libertar 33 reféns israelenses e Israel – libertar mais de 1900 prisioneiros palestinos da prisão e começa a retirar o porta -malas do setor de Gaza.

Em 10 de fevereiro, o Hamas anunciou a suspensão da liberação de reféns, acusando Israel de violar acordos pacíficos. O grupo terrorista alegou que Israel não permitia ajuda humanitária ao setor de gás. Em resposta, as autoridades israelenses ameaçaram continuar com intensa luta de gás.

Em 13 de fevereiro, o Hamas disse que retornaria a cumprir os termos do contrato. O grupo relatou que os intermediários egípcios e do Catar prometeram eliminar obstáculos que impedem a entrega da ajuda humanitária no setor de gás.