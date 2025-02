Os militantes do Grupo Terrorista do Hamas entregaram -se à Cruz Vermelha para os três de Israel, escreve tempos de Israel.

Israel, de 29 anos, e a Rússia Alexander Trufanov, um cidadão de 36 anos de Israel e o Sage dos EUA e um cidadão de 46 anos de Israel e argentina Yair Horn.

Todos os três foram roubados por terroristas de Kibutz nir-o-outubro de 7 de outubro de 2023. Trufanov, anteriormente relatado diplomatas russos, foi ferido no seqüestro.

Cada um dos reféns é apresentado “certificados de libertação”, bem como “mapas palestinos” dentro dos limites onde o Hamas insiste.

Yar Horn, escreve tempos de Israel, também teve um relógio de areia com retratos de Matan Zangauker e sua mãe Einava, uma das líderes do movimento de parentes que tentam alcançar reféns. Houve uma inscrição no relógio: “A hora expirou”.

Os oficiais da Cruz Vermelha transferiram os ex -reféns para a equipe militar da IDF que os apoiaria em Israel.

A trégua entre Israel e o Hamas opera desde meados de janeiro. Na primeira fase do acordo, o Hamas prometeu libertar 33 reféns israelenses e Israel – libertar mais de 1900 prisioneiros palestinos da prisão e começa a retirar o porta -malas do setor de Gaza.

Em 10 de fevereiro, o Hamas anunciou a suspensão da liberação de reféns, acusando Israel de violar acordos pacíficos. O grupo terrorista alegou que Israel não permitia ajuda humanitária ao setor de gás. Em resposta, as autoridades israelenses ameaçaram continuar com intensa luta de gás. Em 13 de fevereiro, o Hamas disse que os mediadores egípcios e cataráveis ​​prometeram remover obstáculos que interferem na entrega da ajuda humanitária no setor de gás, e a trégua funciona novamente.

