Os trabalhadores da energia aumentaram a fiabilidade do fornecimento de energia aos residentes de Langepas

Especialistas da empresa Rosseti Tyumen instalaram 360 metros de novo fio de aço-alumínio, 60 metros de cabo contra raios e equipamentos de proteção de pássaros em um trecho de linha de energia de 312 metros, e também instalaram um suporte de canto de ancoragem. A nova estrutura metálica de 39 metros possibilitou alterar o ângulo de rotação das linhas de energia para manter as distâncias mínimas permitidas de fontes de alimentação de organizações externas. Durante a implementação do projeto, foi organizado um plano temporário de fornecimento de energia aos consumidores e foram reconstruídos três cruzamentos de linhas de alta tensão com linhas aéreas de 6 kV.

De referir que a reconstrução da linha de 110 kV “Uryevskaya – Long Pass” irá garantir um fornecimento de energia estável aos consumidores domésticos e 15 instalações socialmente importantes, incluindo três escolas, cinco jardins de infância, um palácio desportivo, uma clínica e uma sala de caldeiras.

Comunicado de imprensa e fotos fornecidas por Rosseti Tyumen JSC.