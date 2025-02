Os trabalhadores da Samsung India retomam a greve da suspensão dos líderes sindicais: foi o que aconteceu

Uma seção de funcionários da Samsung Appliances Factory em Srperumbudur, Tamil Nadu, retomou sua greve, exigindo a restituição de três trabalhadores suspensos que são membros -chave do sindicato dos trabalhadores indianos da Samsung, apoiados pelo Centro da União Indiana (CITU (CITU (CITU (CITU ( CITU (CITU (CITU), de acordo com um relatório da PTI.

Cerca de 500 funcionários, do total de 1.750 na instalação, organizaram um protesto de sentar, prometendo continuar sua agitação até que suas demandas sejam atendidas, de acordo com representantes do sindicato, informou os serviços a cabo.

Como relatado, o desenvolvimento ocorre meses após a greve dos trabalhadores por mais de 30 dias em 2024, pedindo várias mudanças, incluindo revisões salariais. Esse protesto foi retirado após a intervenção pelo governo de Tamil Nadu.

Os representantes do sindicato acusaram a administração da Samsung India de pressionar os funcionários a ingressar em um comitê de trabalhadores apoiado pela empresa, acrescentou o relatório.

“Uma de nossas principais demandas durante a greve do ano passado foi que nenhum trabalhador deveria ser forçado a ingressar no Comitê dos Trabalhadores, que é controlado pela administração. No entanto, a empresa já forçou 25 funcionários a se registrar. Quando três trabalhadores se recusaram a fazê -lo, eles foram suspensos ”, disse um representante do sindicato.

O relatório enfatiza que os três funcionários suspensos, que ocupam cargos significativos dentro do sindicato, um como vice -presidente e os outros dois como vice -secretários, foram supostamente demitidos por se recusarem a cumprir a diretiva de gerenciamento, diz o sindicato.

No entanto, a Samsung India rejeitou as acusações, chamando -as de “falsas” e “enganosas”. A empresa disse que nenhum trabalhador foi pressionado a ingressar ou deixar qualquer comitê ou sindicato.

“A Samsung não aprova nenhuma ação ilegal dos funcionários que interrompem a paz industrial no local de trabalho. As queixas oficiais compareceram perante as autoridades relevantes contra certos trabalhadores que violaram as políticas da empresa. Após a investigação formal, foram tomadas medidas disciplinares, o que levou à suspensão das pessoas em questão ”, disse um porta -voz da empresa para PTI.

Apesar da greve em andamento, a Samsung insistiu que a maioria dos funcionários continuava comprometida em garantir que as operações comerciais continuassem como de costume. A empresa também expressou sua disposição de participar de discussões com trabalhadores protestantes por meio da mediação do governo.

“Enquanto alguns funcionários se dedicaram a ações ilegais, continuamos comprometidos em chegar a um acordo coletivo e resolver o problema através do diálogo fornecido pelas autoridades”, acrescentou o porta -voz.

Enquanto isso, os membros do sindicato permanecem resolvidos em suas demandas. Um representante do CITU declarou que o protesto continuaria até que as conversas fossem iniciadas e uma resolução satisfatória fosse alcançada.