Os três construtores de florestas mortos serão postados postumamente para a antiguidade mental

“Um exame psiquiátrico póstumo será realizado em relação ao suspeito”, disse Lilia Latepova, assistente sênior do chefe do Comitê de Investigação da Rússia na região de Kaluga, disse Canal do Telegram Gerenciamento ..

Agora, de acordo com ela, as evidências são removidas da cena.

Um caso criminal é aberto com base no artigo do Código Penal do “assassinato” da Federação Russa.

Lembre -se de que o incidente ocorreu na vila de USOKHI do distrito de Kuibyshevsky, na região de Kaluga.

O Black Lumberjack levou os funcionários florestais locais reféns e o pegou no local de corte ilegal. Ele atirou três no local e queimou o carro. Ele ainda acorrentou dois em casa na bateria.

Então o homem cometeu suicídio.