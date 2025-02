"Os três tiros em que ele deve melhorar": Jannik Sinner, McEnroe oficialmente novo treinador?

Roberto Tortora 1 de fevereiro de 2025

Ele venceu 7 Slam em Single e 9 em Double, o único tenista do mundo com mais de 70 títulos no singular (77) e no masculino duplo (79), homem recorde masculino na era aberta para o número de número de Total de títulos (solteiro e duplo) venceu: 162. Será John McEnroe“The Genius”, o novo treinador de Jannik Sinner?

Alguns dias atrás, ele disse que estava disponível, mesmo que apenas tempo parcialPara tomar as rédeas de Darren CahillQue desfrutarão do descanso bem inicial no final do ano. O americano sempre admirou nosso campeão e sempre o defendeu no caso de doping.





Agora ele até encontra alguns defeitos, como se já tivesse falado com um treinador de Jannik e o vimos durante o Aberto da Austrália. McEnroe era de fato um comentarista de televisão e sublinhado: “Djokovic um Alcaraz Com a classe e seus resultados, eles levaram o pecador a crescer rapidamente. Mas agora eu tenho que lançar Um avisoPara eles e um pouco para todo o circuito: Jannik é realmente possível melhorar. Possui margens notáveis, ainda é jovem e na fase de desenvolvimento. Ele deve trabalhar em sua abordagem de progresso para Desperdício de redeno frota e também em empregar“.





Dicas e detalhes técnicos para o vermelho de San Candido, que vem de uma verdadeira lenda do tênis, que está inflamada com os suecos em seus duelos lendários Björn Borg. Tão mais do que confiável. De qualquer forma, a rosa dos novos mestres de pecador “elegíveis” é amplo, inclui outras lendas, como Outros Agassi um Roger Federermas também Carlos Moya Oh roti Ljubicic um Ivanisevic. Ou, finalmente, uma surpresa: a sustentabilidade de Darren CahillO que o pecador está trabalhando em primeira mão. Além do caso Clostebol, este é o jogo mais difícil de vencer neste 2025.