Os turistas franceses que usam o Google Maps estão perdidos em Uttar Pradesh: 2 ciclistas franceses que foram para o Nepal estão perdidos em Bareilly à meia -noite – UP News

Dois turistas franceses que foram para o Nepal por bicicleta ficaram presos em uma cidade em Uttar Pradesh por volta da meia -noite, quando fizeram um atalho errado sugerido pelo Google Maps, informou a polícia na sexta -feira.

“Eles tiveram que ir para Katmandú no Nepal via Tanakpur de Pilibhit … O Google Maps mostrou um atalho via Baheri em Bareilly, então eles perderam e chegaram à represa de Churaili”, disse um policial.

Depois que alguns moradores viram os turistas Brian Jacques Gilbert e Sebastian François Gabriel por bicicleta à noite, foram posteriormente levados ao cargo de polícia em Churaili, distrito de Bareily.

“Quando os moradores viram os dois estrangeiros vagando de bicicleta em uma estrada deserta na quinta -feira às 23:00, eles não conseguiam entender seu idioma. Para evitar qualquer incidente com os dois estrangeiros, eles levaram os dois ao posto da polícia de Churaili”, disse um policial da agência de notícias da PTI.

Depois de aprender sobre sua terrível experiência, a polícia levou ciclistas para a casa de Pradhan del Pueblo para passar a noite lá.

Quando o policial sênior Anurag Arya foi informado da situação, ele visitou turistas franceses e conversou com eles. Então ele ordenou que a polícia os guiasse.

De manhã, a polícia enviou Gilbert e Gabriel com as instruções apropriadas.

Gilbert e Gabriel voaram de Paris para Delhi em 7 de janeiro.