O parque de veículos na Rússia continua a envelhecer: no início de 2025, sua idade média atinge 15,5 anos, agora os carros mais de 10 anos agora representam 70,5% do seu valor total. A relutância dos cidadãos é afetada por um carro conectado pela recusa em transferir marcas russas e chinesas e em maior medida com a falta de dinheiro para a compra. Especialistas não vêem os pré -requisitos para “rejuvenescimento” do parque, prevendo uma redução no mercado de carros em 2025.

A idade média dos veículos registrados na Rússia aumentou no ano de 15,2 para 15,5 anos é calculada em Avtostat. O indicador cresceu em todas as marcas, exceto chinês, as agências testemunham. Sergei Ulovov, da Avtostat, observa que uma pequena parte do uso de carros antigos está sendo registrada no mercado – cerca de 3% – e vendas insuficientes de carros novos para atualizar ativamente o parque. No início de 2023, a idade média dos carros na Federação Russa foi de 14,7 anos, ano anterior – 14 anos, no início de 2021 – 13,9 anos.

“Portanto, o parque não está envelhecendo – ou pelo menos não tão intenso, você precisa vender 2-2,2 milhões de carros. E para atualizar gradualmente -vender 3 milhões de carros “, acrescenta Maxim Kadakov, editor -in -Chif da revista ao volante. Segundo Avtostat, o número de veículos registrados no país está atingindo 47,5 milhões de unidades. Carros com mais de dez anos representam 70,5%. Desde os resultados do ano passado, os novos carros venderam 1,57 milhão de unidades, observou a agência.

A tendência também é influenciada por um aumento na propriedade média de um carro de passageiros na Rússia – de 7,1 para 7,3 anos (ver Kommersant em 18 de fevereiro), observa Sergei Habalov. De acordo com Maxim Kadakov, muitos proprietários de carros estrangeiros que deixaram o país não têm pressa de se transferir para uma nova indústria automotiva russa ou chinesa. E alguém, observa um especialista, simplesmente não pode. “De fato, as pessoas não têm dinheiro para mudar o carro com frequência. Os preços estão subindo e não estão prontos para comprar um carro novo devido a um preço alto “, disse Sergei Habalov. De acordo com os resultados de 2024, o valor médio do preço ponderado de um carro novo na Rússia, de acordo com Avtostat, aumentou 6%, para 3,12 milhões de rublos.

Os carros mais antigos do país são marcas russas. A idade média dessas máquinas para janeiro era 18,7 anos.

O segundo lugar são os carros de marcas japonesas, cujo indicador cresceu 17,1 anosS Top 3 fecha as marcas dos EUA: a idade média é a marca 15,4 anosS Seguido por marcas européias e coreanas – por 13,6 e 11,5 anos respectivamente. Os carros mais juniores continuam sendo marcas chinesas cuja meia idade é igual 4,9 anosS

Se compararmos os indicadores com o último ano, as marcas russas eram “antigas” com 1,1%, japonês – 4,3%, americano em 5,4%, europeu – 4,6%, coreano – 7,5%.

E o parque das marcas chinesas “Young” – em 19,7%. A tendência deste último está relacionada a um pequeno parque e vendas ativas, inclusive no ano passado, explica Maxim Kadakov. De acordo com a Avtostat, as vendas de marcas chinesas em 2024 aumentaram 68%, para 905,95 mil unidades, o que corresponde a cerca de 58% do mercado.

Especialistas estudados por Kommersant ainda não viram os pré -requisitos para o “rejuvenescimento” do carro russo de carros. A alta taxa de chave, um aumento na taxa de uso e inflação restringe as vendas, dizem os analistas. De acordo com a principal previsão do Avtostat, em 2025, o mercado de carros “será menos” em 10%. Apesar do fato de que, em janeiro, segundo a agência, as vendas de carros novos aumentavam 11%, para 89,07 mil peças, em fevereiro, é provável que uma redução seja mais provável. “Se um milagre não acontecer, fevereiro de 2025, para todos os segmentos, será mais de fevereiro de 2024. Em alguns segmentos, significativamente menores”, diz Sergei Postikov, da Autostat.

Natalia Miroshnniko