Os últimos movimentos de Joe Biden no Salão Oval: aqui estão seus últimos 13 grandes passos políticos

Nos seus últimos dias no cargo, o Presidente Joe Biden concentrou-se em ações políticas importantes que moldarão o seu legado. A nível internacional, Biden mediou um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, reforçou o apoio à Ucrânia contra a Rússia e impôs novas sanções à Rússia. A nível nacional, Biden expandiu a medida de deportação para imigrantes, comutou penas para infratores não violentos da legislação antidrogas e proibiu a perfuração de petróleo offshore. Ele também perdoou seu filho, Hunter Biden, e tomou medidas importantes na proteção do meio ambiente ao designar novos monumentos nacionais. Estas ações, juntamente com os esforços em matéria de justiça criminal, perdão de empréstimos estudantis e reforma da Segurança Social, destacam o esforço de Biden para uma mudança duradoura tanto na política externa como nos assuntos internos.

Aqui está uma olhada em algumas de suas principais ações:

1. Acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas Nos seus últimos dias de mandato, o Presidente Biden negociou um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, pondo fim ao conflito em curso em Gaza. Biden anunciou em 17 de janeiro que, após meses de intensa diplomacia, Israel e o Hamas chegaram a um acordo que poria fim à violência, reuniria os reféns com as suas famílias e prestaria assistência humanitária aos civis palestinos. Isto marca uma conquista diplomática significativa para Biden, pois consolida o seu legado de política externa.

2. Comutações em massa para infratores não violentos da legislação antidrogas Em 17 de janeiro, Biden comutou as sentenças de quase 2.500 pessoas condenadas por crimes não violentos relacionados a drogas, marcando o maior número de indultos e comutações concedidos por qualquer presidente dos EUA. Esta decisão está alinhada com os esforços da sua administração para reformar as práticas de justiça criminal, abordando penas desproporcionalmente longas para crimes relacionados com drogas.

3. Sanções à Rússia A administração Biden tomou novas medidas para pressionar a Rússia com novas sanções anunciadas em 16 de janeiro. Mais de 250 alvos, incluindo entidades na China, foram sancionados para limitar a capacidade da Rússia de escapar às sanções anteriores e enfraquecer a sua base industrial militar. A medida visa impedir a agressão russa e proteger a integridade das sanções já em vigor.

4. Apoio à Ucrânia em meio à agressão russa No seu discurso de despedida em 15 de janeiro, Biden destacou o forte apoio da sua administração à Ucrânia no meio da invasão russa em curso. Os Estados Unidos forneceram à Ucrânia mais de 65 mil milhões de dólares em assistência militar desde 2022, incluindo armas e mísseis avançados. Esta assistência tornou os Estados Unidos o maior doador à Ucrânia, e Biden autorizou a utilização de armas fornecidas pelos EUA para atacar mais profundamente a Rússia, aumentando a pressão sobre o regime do Presidente Putin.

5. Designações de Monumentos Nacionais na Califórnia Em 15 de janeiro, Biden designou dois novos monumentos nacionais na Califórnia, Chuckwalla e Sattitla Highlands, avançando ainda mais a sua agenda ambiental. Estes novos monumentos protegem mais de 848.000 acres de terras com significado histórico, cultural e ambiental, contribuindo para o objetivo de Biden de conservar pelo menos 30% das terras e águas americanas até 2030.

6. Revogação das sanções contra Cuba Em 14 de janeiro, Biden tomou medidas para remover Cuba da lista dos Estados Unidos de patrocinadores estatais do terrorismo, revertendo várias sanções da era Trump. Esta decisão também abriu caminho para Cuba libertar 553 prisioneiros, marcando um degelo nas relações entre os Estados Unidos e Cuba, com o apoio do Vaticano. Esta medida faz parte do objectivo mais amplo de Biden de restaurar as relações externas da América nos seus últimos dias.

7. Perdão de empréstimo estudantil para 150.000 mutuários A administração Biden cancelou empréstimos estudantis para mais de 150.000 mutuários em 13 de janeiro, proporcionando o alívio necessário àqueles que frequentavam escolas que fraudavam estudantes ou trabalhavam no serviço público. Isto fez parte dos esforços mais amplos da administração Biden para enfrentar a crise da dívida estudantil, que afetou milhões de americanos.

8. Reduz pela metade o número de prisioneiros de Guantánamo, no último esforço para fechar a instalação. Num passo significativo para o encerramento da Baía de Guantánamo, a administração do Presidente Biden transferiu 11 detidos para Omã em 15 de janeiro, reduzindo o número de prisioneiros na instalação para apenas 15. Isto marca um passo importante no esforço final de Biden para encerrar o centro de detenção. que foi inaugurado em 2002 para deter suspeitos de terrorismo. A Baía de Guantánamo já teve cerca de 680 prisioneiros no seu auge em 2003. Os restantes detidos incluem aqueles elegíveis para transferência ou revisão, enquanto outros enfrentam acusações ou condenações por crimes de guerra.

9. Expansão do alívio de deportação para imigrantes A administração Biden estendeu o Status de Proteção Temporária (TPS) para imigrantes de países que enfrentam turbulências. Em 11 de janeiro, assinou uma ordem concedendo um adiamento adicional de 18 meses a aproximadamente 900 mil imigrantes da Venezuela, El Salvador, Ucrânia e Sudão, protegendo-os da deportação e concedendo-lhes autorizações de trabalho. É um passo fundamental na política de imigração mais ampla de Biden, que priorizou a ajuda às populações vulneráveis.

10. Lei de Justiça da Segurança Social Em 11 de janeiro Biden sancionou a Lei de Justiça da Previdência Socialmarcando a primeira grande expansão dos benefícios da Previdência Social em 20 anos. A nova lei aumenta os pagamentos aos reformados que recebem pensões públicas, como agentes da polícia e bombeiros, revertendo disposições obsoletas que limitavam os benefícios para os trabalhadores com rendimentos mais elevados.

11. Proibição de perfuração offshore de petróleo e gás Em 6 de janeiro, Biden decidiu proibir novas perfurações offshore de petróleo e gás em grande parte das águas costeiras dos EUA, uma importante medida ambiental para impedir a expansão da perfuração sob a próxima administração Trump. Biden usou a sua autoridade ao abrigo da Lei das Terras da Plataforma Continental Exterior para proteger áreas sensíveis, cimentando ainda mais o seu legado ambiental.

12. Reformas da pena de morte Além disso, numa ação antes de deixar o cargo, Biden comutou as sentenças de 37 presos federais condenados à morte em 24 de dezembro de 2024, convertendo suas sentenças em prisão perpétua sem liberdade condicional. Esta decisão contrariou os planos do presidente eleito Donald Trump de expandir as execuções e solidificou a posição de Biden sobre a pena de morte.