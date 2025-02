Os únicos tops elegantes carregam com esta tendência de jeans viral

Não é um segredo que os jeans tendem por um minuto. A tendência do jeans se tornou Viral Mad no ano passado e, em 2025, manteve seu status de * o estilo de Jean que define o momento. É um pouco controverso, é claro. Eu entendo como o formato da perna inclinado não pode ser difícil de usar (especialmente se você não estiver acostumado com a aparência de jeans super folgados), mas hoje em dia, cada marca de jeans d ‘Abercrombie em Alaïa e Agolde em Tibi coloca sua rotação na forma do barril, então há pouca desculpa não Para levá -los mais para um teste.

A questão lógica a seguir é, portanto, o que para carregar Com eles – em particular, o que vestir no topo. Se for esse o caso, você chegou no lugar certo, porque hoje estamos mapeando nosso guia final dos melhores tops para usar com jeans em barris. Seja uma camisa clássica abotoada ou uma parte superior mais fria de saída, aqui estão os oito estilos de moda (e nós), ok, são os meios mais chiques de proceder.

Jaquetas de corte

As jaquetas que são cortadas diretamente ou ligeiramente acima do quadril completarão os melhores jeans, porque a bainha termina onde os jeans começam a se retirar. Procure jaquetas que não estejam abaixo da altura do quadril para garantir que as proporções sejam equilibradas.

Camisas clássicas abotoadas

Jeans e uma camisa abotoada não podem ser mais clássicos, e é verdade mesmo com um estilo mais moderno, como jeans de cano. A atemporalidade da camisa é o que torna o jeans muito mais acessível, especialmente se você começar a começar a estilizá -la.

Elegantes colanos

Os jeans em um barril têm uma silhueta impressionante, que é sua, então estilize -os com uma elegante gola alta garante que nada mais na roupa sobrecarregará o jeans e sua forma se destacará.

Blazers esculpidos

(Crédito da imagem: The Style Stalker)

Como eu disse acima, normalmente aconselho usar algo muito longo com jeans em um barril quando jaquetas que atingiram o meio da coxa cortaram sua forma de maneira desajeitada, mas os blazers esculpidos são a exceção aqui por causa de sua forma de ampulheta que define o tamanho. Moral da história? Experimente um blazer ajustado em um boxe mais em relação a esses jeans.

Camisetas recrutadas

Obviamente, uma camiseta é sempre uma opção de segurança. Experimente uma camiseta estreitada que dá aos jeans um modelo de modelo que se sente mais dos anos 90.

Picos dos ombros

Os jeans oferecem muito volume na metade inferior; portanto, uma maneira de manter uma aparência geral de verniz com eles é associá -los a uma sala ajustada no topo. Uma parte superior do ombro nu funciona perfeitamente aqui para adicionar uma dose de elegância e passar pelo jeans à noite com um par de saltos.

Cardigans

Se você vai tricotar, procure um cardigã que atinja os quadris no topo de um suéter que o engole inteiro. Se você tiver um suéter indesejável, tente o bolo da frente para criar uma certa dimensão.

Camisetas surpresas

Às vezes, o visual folgado sobre batedor pode funcionar. Com uma camiseta de grandes dimensões, mas sempre quadrada, os jeans tomam uma atmosfera descontraída e descontraída que é ideal para o seu guarda-roupa nos fins de semana.

