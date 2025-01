Os usuários do TikTok dizem que aumentaram as restrições à expressão após o ressurgimento da América sob as ordens de Trump

Os usuários do TikTok nos Estados Unidos estão preocupados com os sinais de aumento da censura na plataforma, após seu recente ressurgimento sob uma ordem executiva do ex-presidente Donald Trump. O aplicativo, que já foi aclamado como um refúgio para a liberdade de expressão, de propriedade da gigante tecnológica chinesa ByteDance, parece estar passando por mudanças significativas, com alguns usuários relatando aumento na moderação de conteúdo e restrições a certos tipos de conteúdo.

As mudanças ocorrem depois que o TikTok foi brevemente desativado em resposta a uma nova lei introduzida durante a administração do presidente Joe Biden, exigindo que a plataforma fosse vendida a um comprador baseado nos EUA devido a questões de segurança nacional. A lei, que tem apoio bipartidário, é vista como uma reação à propriedade chinesa do aplicativo, com temores de que o governo chinês possa acessar os dados dos usuários.

Apesar das garantias do TikTok de que as suas políticas e algoritmos não mudaram, os utilizadores relataram uma diferença marcante nas suas experiências desde que a plataforma retomou as operações. Muitos afirmam ter notado uma diminuição no número de transmissões ao vivo, com algumas atividades sendo sinalizadas ou removidas por violarem as diretrizes da comunidade, incluindo conteúdos que antes eram permitidos.

“Estamos trabalhando duro para restaurar nossas operações nos EUA ao normal e esperamos alguma instabilidade temporária à medida que restauramos nossos serviços, o que pode afetar os recursos do TikTok ou o acesso dos usuários ao aplicativo”, disse o TikTok em comunicado à Reuters. No entanto, os utilizadores expressaram frustração com o que descrevem como um aumento da censura, especialmente no que diz respeito a conteúdos políticos e figuras controversas.

Alguns alegaram que os comentários de apoio a causas políticas como “Palestina Livre” estavam a ser removidos, enquanto outros notaram que o conteúdo relacionado com eventos políticos sensíveis, como a tomada de posse do bilionário Elon Musk, foi rotulado como desinformação. Pat Loller, criador de conteúdo e comediante, disse que seu vídeo satírico sobre Musk foi sinalizado por espalhar desinformação e teve alcance severamente limitado. “Nunca vi isso antes”, comentou Loller, destacando a mudança repentina na abordagem de moderação do TikTok.

As políticas de moderação de conteúdo do TikTok têm sido uma fonte de escrutínio, com críticos acusando a plataforma de censurar conteúdo que questione certas opiniões políticas ou tópicos delicados. Alguns usuários suspeitam que os recentes picos de moderação tenham motivação política, especialmente considerando o momento do renascimento do aplicativo sob a ordem executiva de Trump.

Num caso, Danisha Carter, uma comentadora política com dois milhões de seguidores, relatou que a sua conta foi permanentemente suspensa pouco depois de a plataforma ter voltado a estar online. Carter, que já havia criticado executivos ricos do setor de tecnologia e sua influência na política americana, disse que o TikTok não forneceu uma explicação clara para a suspensão. “Este tem sido um objetivo muito político”, disse ele.

Outros relataram ataques aparentemente aleatórios sobre comentários não relacionados à política, levantando preocupações de que a plataforma esteja visando usuários com base em sua identidade ou conteúdo anterior. Ada “Mila” Ortiz, uma analista de dados com muitos seguidores, disse que recebeu avisos depois de deixar comentários inofensivos em vídeos, incluindo aqueles que apoiavam a vice-presidente Kamala Harris.