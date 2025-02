Os velhos patins russos mais raros trazidos para Vyborg

Os sapatos do antigo Novgorod dos séculos X-XV foram apresentados em uma exposição na Reserva do Museu Vyborg. Aqui você vê botas, sapatos e até patins velhos.

Total da Reserva do Museu Novgorod Trouxe 188 Exposições do Fundo de Arqueologia. Várias oficinas de calçados foram reveladas por arqueólogos na cidade durante escavações.

Os sapatos encontrados foram cuidadosamente armazenados por restauradores. Embora não tenha sido fácil. Assim como os especialistas observam que, se a pele não mudar praticamente, os threads expiraram. É por isso que era necessário costurar tudo novamente e usar equipamentos antigos.

De acordo com Anna Fomina, pesquisadora sênior do Departamento de Desenvolvimento da Reserva do Museu Novgorod, os visitantes de Vyborg podem ver sapatos antigos únicos. Além de botas e sapatos, os sapatos são apresentados com o nome incomum do pistão. Isso é algo como sapatos de casca. Mas esses sapatos feitos de couro cru são feitos, puxados no pé com um cinto. Foi usado na Rússia até o início do século XX.

Recuperou os sapatos medievais novamente e usou equipamentos antigos. Foto: vk.com/novgorod-reserve

Eles trouxeram de Veliky Novgorod e velhos patins. A propósito, durante as escavações em Veliky Novgorod, foram encontradas mais de cinquenta. A maioria se refere ao período dos séculos XI – XIII. De acordo com o tamanho do pé – de 17 a 39 centímetros. Isto é, as crianças dirigiam para patinar. Eles fizeram patinar dos ossos dos animais – cavalos e gado.

De acordo com o Instituto de Arqueologia da Academia Russa de Ciências Oleinikov, que analisou os antigos patins encontrados em Veliky Novgorod, eles são divididos em duas categorias – com e sem confirmações. Na primeira direção, os palitos pontiagudos foram usados ​​no segundo – eles se moveram, pressionaram o cavalo com um pé no gelo e o outro foi desligado.