Os veteranos do zoológico em Tomeska em 11 de fevereiro trouxeram um cadáver para o edifício da prefeitura; Uma folha de papel com a inscrição “A cidade nos mata!” Então eles querem atrair a atenção das autoridades locais para aumentar o número de animais na rua, disse a ativista Julia Vlasova para a publicação local da VTU.

“Esse cachorro morreu ontem na rua herói de Chubarovit, envenenando. Ela não foi levada para a clínica, sofreu em agonia por um longo tempo”, disse ela.

Vlasova enfatizou que, em 2024, o número de animais na rua aumentou de repente na cidade – depois que um empreiteiro foi substituído em tomo por um cachorro sem -teto. Segundo ela, os veteranos do zoológico estão cientes de 30 casos confirmados de envenenamento – mas os ativistas têm certeza de que as contas de animais envenenados “vão para centenas”.

O prefeito de Tomsk Dmitry Makhini chamou a ação do “hooliganismo” e prometeu transmitir aos ativistas da polícia. “Usar animais de animais em toda a cidade também é uma responsabilidade administrativa. Informaremos isso na Diretoria da Polícia. Ainda vivemos em estado legal e não criamos todos que o querem “, ele o cita em VTOM.

O funcionário também acrescentou que “eles não entendem quais ações são esperadas da prefeitura”, que verifica o contratado. “Eu tenho um cachorro, ando com ela todas as noites. Para culpar o prefeito (nisso) que ela é extremamente estranha contra os cães”, diz Makhin.

Em 11 de fevereiro, os defensores do zoológico do abrigo do “melhor amigo” em Gusinoozer em Buryatia disseram ter encontrado um cadáver rígido de cães na detenção temporária de animais vadios. Gravação de vídeo do lugar Publicado Canal de telegrama “tudo para ulan está indo”. Ativistas sugerem que os animais – em vez de vacinação, esterilizados e libertados – simplesmente envenenaram. Segundo eles, aconteceu depois que o artista foi substituído na cidade para capturar os sem -teto.

Em julho de 2023. O Estado de Duma aprovou uma lei que permite que as regiões resolvam o problema dos sem -teto de forma independente, incluindo assassinato. Em julho de 2024, o Tribunal Constitucional da Federação Russa chamou o assassinato de “medidas extremas”. Por dados Associação de Bênção Animal em 15 de janeiro, leis que permitem o assassinato dos sem -teto adotados em 18 regiões, incluindo Buryatia, República Altai, Território Magadan e outros. A região de Tomesk não está entre eles.