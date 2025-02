No zoológico chinês, Yaan Bifenay, localizado na província de Sichuan, decidiu vender a urina do tigre como um remédio médico para o tratamento da artrite.

Como Relatórios República, o zoológico oferece uma garrafa de 250 gramas com a urina dos tigres siberianos por 50 yuan (cerca de 665 rublos).

As instruções indicam que, se você misturar o conteúdo com o vinho branco e se aplicar à área afetada usando fatias de gengibre, poderá aliviar a condição de uma pessoa com artrite reumatóide, alongamento e dor muscular.

Ele também está autorizado a tomar o “medicamento” para dentro, no entanto, os compradores são convidados a parar imediatamente se iniciarem reações alérgicas.

Os funcionários do Zoo explicaram que a urina está se reunindo depois que os próprios tigres foram de “Little”. No entanto, não está claro se está sujeito à venda de procedimentos de desinfecção.

Ao mesmo tempo, a publicação dá a opinião do farmacêutico do Hospital da Província de Hubei, que disse que a urina do tigre não é usada na medicina tradicional chinesa e que não há provas científicas de seus benefícios à saúde.