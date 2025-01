Oslo! Nova Iorque ! Estocolmo! Mulheres elegantes de todas as cidades concordam com esta tendência de saias elegantes

Tenho um sistema muito específico para identificar tendências futuras que depende muito dos registros salvos do Instagram. Não é complicado, mas funciona. Basicamente, sempre que sou interrompido por um look, seja por uma escolha de cor inesperada ou por uma silhueta única, eu o guardo para o caso de, com o tempo, aparecerem outras imagens da mesma coisa. Apenas uma pessoa vestindo algo não faz disso uma tendência. Duas pessoas vestindo algo pode ser uma coincidência. Três, porém, bem, isso é um motivo para se alegrar. Uma nova moda apareceu nas ondas do rádio e em breve mais e mais pessoas a seguirão.

Foi exatamente isso que fiz quando descobri a crescente tendência de saias de 2025, que de repente se tornou um dos pilares dos guarda-roupas femininos chiques em cidades como Nova York, Oslo e Estocolmo. A saia em questão? Saias de camada dupla, que são essencialmente midi e mini-saias com camadas fixadas por baixo para adicionar profundidade e intriga a uma peça de roupa simples.

Percebi a tendência pela primeira vez no estilista e consultor baseado em Nova York Elly McGawque usou sua versão Sportmax – uma saia de cetim preta com uma camada branca com bainha crua por baixo – várias vezes, inclusive na Paris Fashion Week. Ela usou com regata branca, blazer preto e sapatos Maison Margiela Tabi.

Criador de conteúdo norueguês Annabel Rosendahl estilizou sua versão da marca The Garment, de Copenhague, da mesma maneira, trocando os saltos por um par de sapatilhas de malha preta da Alaïa.

Por fim, descobri uma versão estilo lingerie da coleção S/S 24 da Balenciaga no influenciador e estilista sueco. Hannah MWque usava a saia preta com forro de renda marfim com uma jaqueta bomber de couro e salto Celine bordô.

Basta dizer que todas as três versões da tendência de saia dupla foram imediatamente adicionadas à minha pasta salva. Em breve eles estarão em todos os seus também. Para ver a tendência antes da primavera de 2025, role para baixo.

Conheça a tendência da saia dupla:

COS Saia de malha em camadas

REGIÃO Saia midi em mistura de lã com detalhes em seda

Prada Saia midi de lã Mouliné

SENHOR Saia midi de seda Adrienne

As roupas Mini-saia Denver

ZARA Saia de comprimento médio de camada dupla Zw Collection

Estúdios BITE Saia incisa com múltiplas fendas

mãe de todos Saia enevoada

Balenciaga Saia de comprimento médio em gabardine de lã e jersey com acabamento em renda

VICTORIA BECKHAM Minissaia de crepe em camadas com acabamento em cetim e franzido