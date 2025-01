OTAN, para discutir a produção de defesa de impulso

O Secretário Geral da OTAN se reuniu na sexta -feira com funcionários da UE em Bruxelas para explorar as maneiras de profundas Cooperação da OTAN-UE.

Mark Rutte Ele participou de uma reunião do Colégio da UE Commissioners, organizado pelo Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Bélgica.

Durante a reunião, Routte deu as boas -vindas à oportunidade de ingressar no conversaDestacando o valor de uma maior cooperação entre a OTAN e a UE, pois a discussão se concentrou em melhorar a preparação da defesa, aumentar a produção de defesa e alinhar as prioridades estratégicas entre as duas organizações.

Routte enfatizou que, com as ameaças à segurança que se elevam em todo o mundo, será ainda mais importante aproveitar o poder coletivo da OTAN e da UE para proteger valores e interesses compartilhados, OTAN Ele disse em comunicado.

“Esta reunião segue uma série de compromissos recentes do secretário -geral e subsecretário geral com líderes de Instituições da UEIncluindo os membros do Parlamento Europeu, para trabalhar juntos em questões nas quais há um claro interesse comum, aproveitando os pontos fortes únicos de ambas as instituições “, acrescentou.