Ott lança esta semana: filmes e séries da web para ver neste fim de semana? Pushpa 2, identidade, saale aashiq e mais

Ploco: Um jovem descobre que é um guerreiro, um guerreiro do júri para proteger o tesouro oculto de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Em sua perigosa viagem, ele descobre segredos, enfrenta a traição e explora a rica história do Império Marathha.

Ploco: Uma mulher que planeja o casamento de sua irmã e o pai de uma noiva percebe que seus casamentos de destino estão duas vezes no mesmo resort. Ambas as partes concordam em compartilhar o local, o que leva a voltas inesperadas.

Ploco: O chefe do estudo, David Brittlesbee, concentra -se em aumentar os lucros, enquanto Ian, Poppy e Dana lutam com desafios profissionais. Eles atingem um ponto de avaria em sua viagem criativa.

Ploco: Seu amigável Homem-Aranha do bairro segue a história de origem de Peter Parker em uma linha do tempo alternativa em que Norman Osborn, sem Tony Stark, se torna seu mentor. A série explora seus primeiros dias como Homem-Aranha no Multiverso.

