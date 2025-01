Ou "pedaço de papel"? É verdade que os graduados ganham muito mais

Num mundo do trabalho cada vez mais competitivo e em constante evolução, o “pedaço de papel” em Itália continua a ser a chave que abre as portas aos melhores empregos, ou seja, empregos que pagam bem. O nível de escolaridade ainda é um dos fatores determinantes para o salário. Isto é confirmado pelos dados do Istat apresentados no dossiê Inquérito à estrutura de salários e custos laborais para o ano de 2022: quem tem diploma ganha em média 58,8% mais do que quem tem apenas o ensino secundário. Por exemplo, na indústria, o salário médio anual dos licenciados é de 56.404 euros, em comparação com 27.067 euros para aqueles com escolaridade inferior. Nos serviços mercantis a diferença é ainda mais clara: 87,9%. (…)

