"Ou você me dá espaço, ou eu não irei mais": Crac-dopofefestival, raiva de Anna Dello Russo. E Selvaggia Ridicules

Ele ele Festival de Sanremo 2025 Ele continuará a navegar, especialmente em termos de escuta, seus corredores noturnos, o DoPOscontinua a dar alguns momentos de tensão no RAI 1. O protagonista da segunda noite, nesse sentido, foi Anna della RussoEspecialista de moda e convidado regular do programa, que não escondeu nenhum desconforto do gerenciamento de intervenções.

Durante a sala dedicada à análise das roupas dos cantores na corrida, Alessandro Cattelan No entanto, ele passou a palavra em Del Russo, que imediatamente expressou sua decepção: “Eu entendi isso em Selvaggia a partir de muito tempo e muito pouco”. Uma observação que não passou despercebida foi a referência claramente uma Selvaggia LucarelliNa administração, juntamente com Cattelan.





Dello Russo então admitiu que recebeu algumas críticas à sua primeira apresentação no pós -festival na noite anterior. “Além disso, também entendi que não estou claro, eles disseram que eu tinha que ser mais claro porque você não entende o que digo. Por quê? Porque a moda não está claraÉ um pouco enigmático “, explicou, ele defendeu sua maneira de contar o estilo.

Depois que o problema foi esclarecido, o especialista em moda começou a comentar sobre a aparência dos artistas, mas em seu discurso Selvaggia Lucarelli e Cattelan foram inseridos e interrompidos novamente. Naquele momento, Dello Russo virou: “Eu tento ser mais claro e mais sintético. Mas se você não me der o espaço, eu não irei mais“.

A reação de Cattelan foi imediatamente e irônica: “Seria uma reviravolta incrível”. Então a observação tóxica de Selvaggia Lucarelli: “Estamos todos em silêncio religioso para ouvir você“Em suma, histórias tensas. E as pessoas se perguntam: Dello Russo retorna ao terceiro episódio do pós -festival.