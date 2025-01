Ouro no valor de Rs 29 lakh escondido enquanto botões de metal apreendidos no Aeroporto IGI de Delhi

Délhi : valor do ouro $29 lakh foram apreendidos pelo Departamento de Alfândega no Aeroporto Internacional Indira Gandhi de Delhi na segunda-feira, 6 de janeiro. O ouro estava escondido em botões de metal, encontrados na bagagem de um passageiro.

“Através de técnicas de criação de perfis, os funcionários da alfândega identificaram o passageiro na saída do Canal Verde. A varredura da bagagem com raios X detectou imagens suspeitas, que levaram à captura do passageiro, disse o Departamento de Alfândega.

Contrabando de ouro no aeroporto de Mumbai

No dia 5 de janeiro, a Diretoria de Inteligência Fiscal (DRI) prendeu quatro pessoas, incluindo dois funcionários do aeroporto que trabalhavam em uma loja franca, por contrabando de seis quilos de ouro, no valor de $4,84 crore no Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji de Mumbai.