Outra criança testa positivo para HMPV em Puducherry em tratamento no JIPMER – Puducherry News

Uma criança em Puducherry testou positivo para metapneumovírus humano (HMPV) e está sendo tratada no JIPMER. Isto tornou este o segundo caso de HMPV relatado no Território da União.

De acordo com o diretor de saúde V Ravichandran, o menino foi internado no Instituto estatal Jawaharlal de Educação e Pesquisa Médica de Pós-Graduação na semana passada com febre, tosse e coriza. Ele disse que ela estava respondendo bem ao tratamento e que os médicos garantiram que todas as precauções necessárias fossem tomadas.

Na semana passada, Puducherry relatou o seu primeiro caso de HMPV numa criança de três anos que estava a ser tratada num hospital privado. O menino se recuperou totalmente e recebeu alta no sábado (11 de janeiro).

Desde então, as autoridades sanitárias do Território da União intensificaram as medidas preventivas para lidar eficazmente com o vírus.