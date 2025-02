Outro caso de POCSO em Tamil Nadu: Professor Universitário preso por assédio sexual do primeiro ano de ano – Tamil Nadu News

A polícia prendeu um professor universitário sob a lei de proteção de filhos de crimes sexuais (POCSO) por assediar sexualmente um estudante universitário de primeiro ano no distrito de Villupuram. Ele foi apresentado perante o Tribunal de Villupuram Pocso e foi enviado sob custódia judicial por 15 dias, disse a polícia de Villupuram.

Segundo as fontes, o assédio, que supostamente começou em setembro de 2024, ocorreu em uma universidade de artes administrada pelo governo em Tindivanam com mais de 1.000 estudantes.

Sua prisão ocorreu depois que os pais do primeiro ano do aluno apresentaram uma queixa. De acordo com a denúncia, um caso foi registrado contra o professor sob a lei do POCSO.

Como relatado, o professor chamou o aluno em seu telefone em 5 de fevereiro, falou de forma inadequada e tentou atraí -la para ir ao Rotary com ele.

Quando ela se recusou, ele continuou a assediá -la chamando -a repetidamente, mesmo em uma videochamada.

Então, o aluno informou seus pais sobre o incidente, que imediatamente apresentou uma queixa à polícia.

A gravação de áudio dele supostamente tentou atrair o aluno para Pomucuterry, também apareceu, causando mais indignação.

Supostamente, ele estava assediando sexualmente o aluno através de telefonemas e redes sociais desde setembro de 2024.