"Outro fracasso da justiça política". A Siri da liga absolveu, o último fracasso dos togas vermelhas

“Com a decisão de armazenamento Um longo teste finalmente fecha Judicial, Político, Mídia e Pessoas duram seis anos. É uma decisão que retorna serenidade e confirma a existência de magistrados independentes e imparciais, capaz de distinguir a verdade de acusações infundadas: Um sopro de oxigênio para aqueles que acreditam em justiça que está livre de pressão e exploração política “.

Quando Armando SiriDiretor da Política Econômica do vice -primeiro -ministro Matteo Salvini, chefe dos departamentos da LEGA e diretor do Partido Escolar de Treinamento Político, comenta o decreto de armazenamento do juiz investigador do Tribunal de Milão em relação à investigação judicial que estava em 2019 foi lançado em 2019 pelo promotor público de Milão sobre a hipoteca fornecida pelo Banco Agrícola de San Marino. “No entanto, ele continua – Amargura Para uma história que durou tanto e infelizmente, como costuma acontecer nesses casos, alguns atiram com crueldade e maldade assustadora. Consegui enfrentar tudo isso graças à integridade da minha consciência, ao apoio dos assuntos mais queridos, à amizade e ao respeito daqueles que realmente me conhecem e não de ‘ouvir’. Meus maiores agradecimentos para eles. Sob isso, concentro um pensamento especial de Matteo Salvini, que nunca me fez sentir falta de sua proximidade humana e seu apoio político concreto por um minuto. Sempre sempre, com o respeito e a graça que se deve à justiça que é celebrada nas salas de aula dos tribunais e não nos jornais ou na praça pública “, conclui.





“Feliz por Armando e pela competição, outro estudo gritou nos jornais por meses e acabou em nada, outro dinheiro desperdiçado, dinheiro, Outro fracasso de uma ‘justiça’ que invadiram o campo da política. Matteo Salvini Comentários sobre o armazenamento da investigação de Armando Siri, ex -senador e ex -secretário de Benstaats e diretor da Escola de Treinamento Político da Liga, e outras pessoas pelas acusações de financiamento ilegal para as partes e apresentação da explicação infiel.