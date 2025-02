Outro golpe para Anna Kalinskaya: o vídeo em todo o mundo. E pecador … Olhar

Vai ser Elise Mertens E Ann lá para se ver na final do “Tennis Open de Cingapura”, WTA 250 de 275.094 dólares no centro de tênis Kallang. O belga, o segundo chefe de semente do torneio, derrotou o chinês Xinyu Wang, número 4 da semeadura, antes de 6-3 6-4 e caçará em seu nono título no circuito, o primeiro do triunfo a Monastir em outubro 2023 Mertens, no final da segunda temporada que perdeu em Hobart, será confrontado com a American Ann Li, de 24 anos, que, por 7-6 (2) 1-0, viu seu rival, o grande favorito do placar, Deixe Kalinskayaforçado a se aposentar. Quarta carreira final para Li, que tem apenas um sucesso, em 2021 em Tenerife.





E o russo, como pode ser visto das imagens distribuídas pelo WTA, no momento da saudação do oponente e do árbitro parecia abalada, com algumas lágrimas que chegaram ao seu rosto. Uma circunstância que sublinha o momento muito difícil pelo qual o atleta está passando e que também pode ser ligado às tensões contínuas relacionadas ao relacionamento com Jannik Sinner. A imprensa tem todos os olhos para entender uma característica mínima da aproximação para o número um do mundo. Mas por enquanto Anna apenas dá um golpe.