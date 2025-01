Outro grande maste de Maha Kumbh de que ninguém está falando

Houve um segundo debandado em Maha Kumbh em Prayagraj, a poucas horas de intervalo a 2 km do local da primeira se apaixonando pela multidão perto do nariz de Sangam, que matou 30 pessoas nas primeiras horas da quarta -feira. As baterias de roupas e calçados indicam que era uma ótima debandada, mas não há clareza sobre se as pessoas foram mortas e o número de devotos feridos na debandada em Jhusi.

Um relatório exclusivo de Abhinav Pandey, de Lallantop, Índia, a mídia irmã da Digital, com o fotojornalista Mohan Kanojia revela a escala de Stampede. Imagens exclusivas mostram muitas roupas, calçados e garrafas que são claros pelos tratores do site Jhusi. Eles também conversaram com testemunhas oculares que narraram que viram pessoas sendo esmagadas e que os corpos se recuperaram do local.

O local em Jhusi fica do outro lado da pechincha e a apenas 2 km do primeiro local de Stampede, perto do nariz de Sangam. Enquanto o primeiro debandado ocorreu por volta das 1h30, o debandado em Jhusi era por volta das 5h55 da manhã

“Não havia chance de uma ambulância chegar deste lado (Jhusi). O serviço de ambulância só podia acessar através do Ganges”, disse o principal Singh Bahadur em Lallantop.

As impressões foram informadas quando um número recorde de devotos chegou ao local de Maha Kumbh em Prayagraj na quarta -feira porque foi Mauni Amavasya, um dia auspicioso para o segundo Shahi Snan. Cerca de 55 milhões de pessoas haviam dado um mergulho em Sangam na noite de terça -feira.

Que 30 pessoas morreram e 60 feridas na debandada do nariz de Sangam em Maha Kumbh, a maior congregação de pessoas do mundo, se tornaram notícias globais. Mas até agora houve algum relatório sobre a segunda debandada em Jhusi.