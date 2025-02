Um complexo residencial com uma seção será fundado no endereço: Dmitrovskoye Shosse, Land Plot 36/2.

“A casa terá 184 apartamentos com um acabamento acabado de acordo com os padrões do programa de renovação. Objetos domésticos. Estações, também instituições educacionais, farmácias, cafés, lojas e a Galeria Nacional de Retratos”, disse Vladislav Ovchinsky.

Um novo edifício está sendo construído usando a tecnologia monolítica. As fachadas do primeiro andar e a parte acima do solo da entrada do estacionamento são confrontadas com painéis feitos de telhas de concreto sob o tijolo, do segundo andar e acima – fibras de fibros com uma superfície pintada.

Uma extensa melhoria será feita em casa: o campo infantil e esportivo e uma área recreativa serão equipados, bem como plantas e arbustos serão plantados, gramados e canteiros de flores quebrarão.

“Mosgostroynadzor emitiu uma permissão para a construção de uma casa sob o programa de reforma sobre Dmitrovskoye Shosse, após o qual o desenvolvedor enviou uma notificação desde o início do trabalho de construção e instalação. Os inspetores já elaboraram um programa de inspeção que está sendo mantido em Todas as etapas da instalação para garantir sua confiabilidade e segurança após o comissionamento “, acrescentou o presidente da supervisão da construção de Moscou Anton Slobodchikov.

Anteriormente, o prefeito de Moscou, Sergei Sobanin, parabenizou o morador de 200.000 mil, que começou a se mudar para o programa de renovação.