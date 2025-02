Oxford alcança o teletransporte de dados bem -sucedido entre computadores quânticos

Em um experimento realizado em Universidade de Oxfordbem-sucedido Teleporte de informação entre Computadores quânticos Foi alcançado. Esse avanço tem o potencial de melhorar a aplicabilidade e a flexibilidade da tecnologia quântica em sistemas maiores.

Em um laboratório em Oxford, os componentes críticos do processador quântico foram distribuídos com sucesso entre diferentes computadores. Este experimento mostrou que os módulos quânticos podem ser transferidos para longas distâncias sem perder o desempenho. Embora a transferência tenha levado apenas dois metros de distância, mostrou que o teletransporte poderia ser estendido entre os sistemas conectados usando a tecnologia quântica.

Como funciona o teletransporte

Teletrransportation, ou “Beam Me Up”, é um fenômeno que só faz sentido no nível quântico. Os objetos existem em um estado incerto até que seja medido. Esses estados incertos podem ser combinados para que um objeto de distância possa levar a identidade quântica de outro. Esse processo é crucial para a operação de computadores quânticos.

Como os computadores quânticos funcionam

Enquanto os computadores clássicos processam informações com bits (0 ou 1), os computadores quânticos usam “qubits” que aproveitam as probabilidades complexas. O emaranhado desses qubits é essencial para cálculos precisos. No entanto, esse emaranhado deve ser protegido contra influências externas e manuseio corretamente.

Desafios de Teletrransportação

A transferência de dados entre computadores quânticos pode ser executada usando ondas leves, mas esse método pode levar à degradação dos dados. O Telertransportation garante transmissão de dados confiável, permitindo uma transferência precisa de informações.

Sucesso futuro e taxa potencial

No experimento de Oxford, o estado quântico transferido por teletransporte mostrou uma semelhança de 86% com o estado original. Esse sucesso tem um grande potencial para operações quânticas mais complexas no futuro.

Redes quânticas se tornam mais flexíveis

O sistema que conecta módulos quânticos permite atualizações e modificações fáceis, facilitando o uso mais amplo de redes quânticas e fornecendo ferramentas poderosas para testes físicos.