‘Oyo é uma farsa’: as redes sociais reagem depois que o cliente é assediado, forçado a dormir na plataforma ferroviária

‘Oyo é uma farsa’: as redes sociais reagem depois que o cliente...

“Oyo é uma farsa”, foi uma emoção comum entre os usuários de redes sociais depois que um cliente da empresa de reserva de hotel disse que foi forçada a dormir no chão na estação ferroviária devido a Oyo.

Em um vídeo do Instagram que agora se tornou viral, a mulher compartilhou um clipe da plataforma da estação ferroviária, dizendo como foi forçada a deixar seu quarto de hotel apenas uma hora depois de se registrar, apesar de ter um hotel on -line de reserva confirmado com Oyo.

“Oyo pode fazer você dormir na plataforma”, escreveu ele.

Em uma longa publicação, o usuário do Instagram ‘Lotaveraaa’, disse que havia reservado uma sala com o céu por uma noite porque “eu tive que treinar de manhã e minha casa estava muito longe na cidade”.

“Mas, ei, sendo Oyo, o gerente do hotel me deu um check-in depois de verificar a reserva on-line, mas depois de 1 hora, ele bateu na minha porta e disse: ‘O proprietário ligou, e esta sala não pode ser dada a esse preço baixo . O preço que aparece na plataforma on -line está incorreto e deve pagar mais ‘”, o cliente escreveu em sua publicação nas redes sociais.

Então ele ligou para o atendimento ao cliente para uma resolução, mas as coisas eram apenas ladeira abaixo para ela a partir daí.

Primeiro, ele foi transferido para um hotel diferente em um lugar “muito sombreado”, sem ninguém na recepção. “Liguei para o atendimento ao cliente novamente. Ele disse que o proprietário do hotel não estava pegando e depois me pediu para me mover novamente.

Esse outro hotel ficava a 7 km do local em que estava e, como tinha um trem para pegar e ouvir nada a oferecer perto da estação de trem, ele escolheu obter um reembolso.

Mas mesmo isso não correu bem e o cliente da OYO foi convidado a entrar em contato com uma filial diferente que lida com reembolsos.

“Como não havia opção e cheguei tarde o suficiente para me registrar em qualquer hotel novo, decidi ficar na estação. E aqui estou eu, dormindo na plataforma ”, ele compartilhou.

Livemint Entre em contato com Oyo para um comentário e está aguardando uma resposta.

É assim que os usuários da Internet reagiram: Vários usuários compartilharam que também enfrentaram um problema semelhante com o aplicativo Oyo Hotel Reserve. Muitos usuários chamaram a empresa de “golpe” e pediram sua proibição.

“Oyo perdeu toda a credibilidade. Não confie neles, estou falando sobre experiência ”, disse um usuário.

“As pessoas ainda estão usando o Hear? É melhor mudar para outras plataformas que oferecem melhor atendimento ao cliente e na única lista de hotéis genuínos ”, acrescentou outro.

“Oyo deve ser proibido, novas empresas devem surgir neste setor. Então eles aprenderão a perda. Os clientes indianos subestimam ”, exigiu um usuário de redes sociais.

“Oyo é uma farsa; Eu experimentei o mesmo ”, exclamou um preso.

“Oyo está morto, não reserve com eles”, disse outro usuário.

