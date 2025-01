Ozônio cancela a coleta de serviços de emissão

Iniciar sua empresa no campo das vendas on -line será ainda mais fácil. Assim, a partir de 1 de fevereiro deste ano, o Ozon Marketpleis cancelará a coleção de serviços de proprietários de ordens de emissão. A decisão foi tomada dentro da estrutura de interação com o Serviço Federal de Antimonopólio e os Parceiros do Mercado e segue os princípios de interação entre os participantes nos mercados digitais desenvolvidos pela FAS Rússia em 2022.

Essa medida aumentará a lucratividade dos negócios para os parceiros, tornará as condições para a cooperação ainda mais lucrativa e também cuidará do equilíbrio dos interesses dos participantes do mercado.

A abolição dos custos de serviço faz parte da estratégia da empresa para apoiar os proprietários de redes de rede que lhes dão novos pontos de crescimento.

A permissão também entrará em vigor por parceiros proprietários de pontos e empreendedores iniciantes para abrir a questão das questões em salas a partir de 20 metros quadrados.

Ozon, portanto, confirma a dedicação da Companhia aos interesses da boa -fé e desenvolvimento eficaz do mercado e está convencido de que o diálogo aberto garante o desenvolvimento qualitativo e a proteção dos interesses de todas as partes em interação.