"Pabellum-de Batalha de Parabiago"A graphic novel chega

Sexta -feira, 24 de janeiro de 2025, a Associação Cultural “Parabiago Medievale” organizou uma conferência de imprensa para apresentar a jornalistas e operadores do setor “Parabellum – The Battle of Parabiago”: uma graphic novel, uma faixa de alta qualidade, sobre o tema da batalha de Parabiago publicado pelo editor “Ferrogallico” com a proteção dos municípios de Aquileia, Casal Monferrato, Ferrara, Parabiago, Saluzzo e Volpiano e derivados do romance histórico “AD 1339 – o inimigo dos Gates” do Dr. Ir. Francesco Granito. A conferência de imprensa contou com a presença do autor Francesco Granito, o curador do trabalho Giuliano Polito, presidente da Associação Daniel Marazzini, da editora Federico Goglio e o presidente do grupo SRL Federico Zerbetto, que financiou o projeto.

Granito esperava – com referência a Marcel Proust – que o trabalho possa nascer e pode crescer nas almas dos leitores, e comentou a complexidade de transformar um romance histórico em um romance gráfico. Polito se concentrou na importância histórica da Batalha de Parabiago como um elemento fundamental da identidade, história e tradição de Parabiago e o desejo de tornar uma cultura acessível a todos e agradeceu aos municípios patrocinadores, o financiador e todos os funcionários. Marazzini lembrou o uso da associação para a propagação e valorização da história da batalha. Finalmente, Goglio anunciou que o trabalho será distribuído nacionalmente e assumiu futuras colaborações futuras. Nas próximas semanas, a graphic novel, atualmente impressa em uma edição limitada de 2.000 cópias, será distribuída ao público nas livrarias e será apresentada oficialmente.