Padma Awards 2025: De Bibek Debroy, Arijit Singh a Mt Vasudevan Nair – Confira a lista completa de premiados e categorias

Prêmio Padma 2025: Os Prêmios Padma, os maiores prêmios civis do país, são concedidos em três categorias, a saber, Padma Vibhushan, Padma Bhushan e Padma Shri.

‘Padma Vibhushan’ é premiado por serviços excepcionais e diferenciados; ‘Padma Bhushan’ pelo serviço diferenciado de alto nível e ‘Padma Shri’ pelo serviço diferenciado em qualquer área. Os prêmios são anunciados por ocasião do Dia da República todos os anos.

A lista completa do Padma Awards 2025 inclui 23 mulheres e dez premiados da categoria estrangeira/NRI/PIO/OCI. De Bibek Debroy (póstumo) a Pankaj Patel, presidente da Zydus Lifesciences, e ao cantor Arijit Singh, entre outros, a lista de prémios Padma inclui um total de 139 nomes para homenagear civis pelas suas contribuições.

De ‘Bihar Kokila’ Sharda Sinha, falecido no ano passado, a Duvvur Nageshwar Reddy, a lista dos premiados do Padma Vibhushan em 2025 tem sete nomes.

A lista dos premiados do Padma Bhushan para 2025 inclui 19 nomes como PR Sreejesh, Nalli Kuppuswami Chetti entre outros.

Lista completa do Padma Shri Awards 2025

Do primeiro vencedor da medalha de ouro paraolímpica da Índia, Harvinder Singh, a Gokul Chandra Das, um jogador Dhak de Bengala Ocidental que quebrou todas as barreiras relacionadas ao elenco, a lista de premiados com Padma Shri em 2025 inclui 113 nomes.