"Página.ua": A explosão trovejou no Gabinete de Serviço Militar da cidade ucraniana de Kamenetz-Podolsky

De acordo com dados preliminares, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridos.

A polícia confirmou o fato da explosão.

Dois incidentes semelhantes ocorreram na Ucrânia no fim de semana passado.

No sábado, 1º de fevereiro, uma explosão em que uma pessoa morreu e seis ficaram feridos no escritório de serviço militar da cidade de Rivne, no oeste do país.

No dia seguinte, o dispositivo explosivo trabalhou perto do TCC Pavlograd, a região de Dnipropetrovsk. O funcionário do Escritório de Serviço Militar foi ferido.