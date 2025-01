Paglia x Maffucci: "Ele está errado, foi Agnes quem trouxe Celentano para Rai"

(Adnkronos) – A televisão italiana da década de 1980 foi uma época de grandes revoluções, tanto culturais como gerenciais. Um momento chave desta temporada foi o chamado “caso Celentano”, que marcou uma viragem para Raiuno. Um episódio que hoje volta a estar no centro do debate por causa de duas interpretações contrastantes: a do gerente da Rai, Mario Maffucci, contada no livro entrevista SamuRai (escrita com Andrea Scarpa), e a de Guido Paglia, ex-diretor de relações externas da Rai. , cuja reconstrução negou categoricamente em um artigo publicado no Sassate.it.

Em entrevista ao ‘Corriere della Sera’, Maffucci relembra o início do ‘caso Celentano’ como um momento de crise decorrente da polêmica entre Pippo Baudo e o presidente da Rai Enrico Manca. Durante o episódio final do Fantástico 7, que foi ao ar em 6 de janeiro de 1987, Baudo respondeu com raiva de Manca, que o definiu como um apresentador “popular nacionalmente”, afirmando: “De agora em diante farei o meu melhor para servir o regional e criar programas impopulares. Pouco depois, Baudo deixou a Rai para ingressar na Fininvest, no mesmo período que Raffaella Carrà e Enrica Bonaccorti.

Diante da necessidade de renovar o Fantástico, Maffucci diz que foi ele quem sugeriu Adriano Celentano, convencido de que era necessário “um personagem carismático como Baudo, mas fora da forma televisiva”. Ele também diz que o lendário gerente geral Biagio Agnes estava cético (“Ele não sabe fazer TV”), mas aceitou a proposta.

Maffucci também atribui o sucesso da escolha a um comentário de Ciriaco De Mita, então secretário do DC, que descreveu o Fantástico 8 como “interessante”. Isso, segundo Maffucci, confirmou a validade da aposta ao apostar no Celentano.

Guido Paglia faz um relato diferente, alegando que Maffucci sofre de “má memória” e superestimou seu papel no caso, “talvez sem saber que aquela decisão foi tomada em outros lugares e em outros momentos, antes de seu envolvimento”. . Segundo Paglia, foi a própria Agnes quem teve a ideia de envolver Celentano, graças à sua apresentação pessoal durante as férias de Natal no Planalto Asiago. Paglia descreve Agnes como um homem com um plano bem definido, que imediatamente identificou ‘Molleggiato’ como a solução ideal para reanimar a sorte do programa.

Paglia também contesta o episódio relativo a Ciriaco De Mita, afirmando que Agnes nunca teria discutido o conteúdo televisivo com o líder democrata-cristão, com quem conversou sobre assuntos relacionados a Rai, mas certamente não sobre escolhas individuais nas programações. O ex-diretor de comunicação e relações externas da Viale Mazzini conclui sublinhando como o Fantástico 8 alcançou um sucesso extraordinário, com 13,2 milhões de telespectadores e uma quota de 63% no episódio de estreia, mas reitera que o crédito principal vai para Agnes.

Independentemente das diferenças, ambas as histórias concordam com o impacto inovador do Fantástico 8, que marcou uma viragem para a Rai e para a cena televisiva italiana. Celentano, apesar das excentricidades e de uma estreia que, segundo Maffucci, “correu terrivelmente mal”, conseguiu captar a atenção do público e confirmou-se como uma figura capaz de inovar e surpreender.