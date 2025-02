Painel de qualidade da Suprema Corte no ar: Reunião Os Estados

O Supremo Tribunal abordou a Comissão para a Administração da Qualidade do Ar (CAQM) na segunda -feira para realizar uma reunião com representantes de Punjab, Haryana e Uttar Pradesh para desenvolver e implementar planos de ação eficazes para combater a queima de rastanzas, um importante contribuinte para poluição do ar de ar poluição em Delhi e áreas vizinhas.

Um banco liderado pelo juiz Abhay Oka revisou sugestões e notas apresentadas por Amicus Curiae, o procurador -geral adicional e o Departamento de Agricultura do Governo Central sobre gestão de palha.

Segundo o Tribunal, a solução proposta, refletida nessas notas, inclui um plano de ação para diversificação de culturas, gerenciamento in situ e ex -Situ do desperdício de culturas e um programa de consciência e consideração em massa.

A Suprema Corte também ordenou que os três estados apresentassem suas respostas a essas soluções propostas ao CAQM. Depois de revisar essas respostas, o CAQM é necessário para formular suas próprias recomendações sobre o assunto. A Comissão deve apresentar essas sugestões ao tribunal antes de 17 de março, informou o tribunal.

Além disso, o Tribunal abordou a violação de Uttar Pradesh, Delhi e Haryana com ordens anteriores para fornecer pagamentos de subsistência aos trabalhadores da construção da construção afetados pelas proibições de construção durante as etapas da uva. Ele se dirigiu aos principais secretários desses três estados que apareceram pessoalmente (em videoconferência) perante o tribunal na próxima audiência em 28 de fevereiro.

Postado em: 4 de fevereiro de 2025

