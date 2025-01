Painel recomenda ação contra ‘indivíduos’ meses após acusação de conspiração de assassinato de Pannun

Uma comissão de inquérito criada pelo governo indiano em colaboração com as autoridades dos EUA sugeriu uma ação legal contra um “indivíduo” com ligações criminosas conhecidas. A investigação foi lançada pelo Ministério do Interior em novembro de 2023.

No entanto, o Ministério do Interior não se referiu diretamente ao plano fracassado de assassinato de Pannun, alegado pelos Estados Unidos. Mencionou informações sobre as atividades de grupos criminosos organizados, organizações terroristas e traficantes de drogas, compartilhadas pelas autoridades norte-americanas.

Vikash Yadav, procurado pelo FBI dos EUA por supostamente planejar o assassinato do terrorista Khalistani Gurpatwant Singh Pannun, foi preso pela Célula Especial da Polícia de Delhi em conexão com um caso de tentativa de homicídio e sequestro.