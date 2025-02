"Pais mudaram". As palavras de Brunori Sas após a apresentação em Sanremo

12 de fevereiro de 2025

“É uma música que nasceu quando eu estava em uma fase de crise porque não conseguia escrever músicas”. Dario Brori, também conhecido como Bruori Sas, explica como a música que levou ao festival de Sanremo nasceu, ‘The Noci Tree’, dedicou uma música à filha de Fiymetta. “Eu sempre pensei que a nogueira tinha músicas em frente à minha casa, então fui até a janela e contei a ele no dialeto” minha árvore, veja que temos que fazer. A partir daí, a fase da minha vida começou que, quando era das raízes, da família e do nascimento de Fiammetta e é por isso que a música veio de lá “. A” paternidade moderna “é um tema que o cantor calabreino é muito querido – Compositor Ele explica como a figura do pai foi profundamente transformada nos últimos anos: “É uma figura que foi muito questionada, mesmo com razão. Essa figura paterna que era nossa figura paterna tinha muitos limites, especialmente do ponto de vista emocional e também no relacionamento com a mãe. Hoje em dia, o mais fundamental é experimentar, por um lado Do contato físico, faltava frequentemente que não tem vergonha de certa vulnerabilidade. Por outro lado, também existem muitos aspectos bonitos do relacionamento que eu tive com meu pai, na minha opinião, um pai também deve ser uma figura contrastante para fortalecer sua identidade, não sou muito gentil da figura muito amigável. Eu também gosto que às vezes temos que ocorrer de uma maneira crítica para ajudar o crescimento, se meu pai me dissesse “lindo metal”, talvez eu não os ouviu mais. Precisamos de uma figura contrastante, porque, graças ao contraste e ao atrito, é um crescimento.