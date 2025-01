Palestina condena ordem de Trump de suspender sanções contra colonos israelenses violentos

Ele Autoridade Palestina na terça-feira condenou o presidente dos EUA. Donald Trumpa decisão de cancelar sanções imposto sobre ilegais Colonos israelenses acusado de violência contra palestinos nos territórios ocupados Cisjordânia.

No seu primeiro dia no cargo, Trump assinou uma ordem executiva revogando as sanções impostas pelo seu antecessor. Joe Biden ano passado.

“Esta decisão incentiva os colonos a cometer mais crimes”, Nabil Abu Rudeinehdisse o porta-voz da Autoridade Palestina com sede em Ramallah em um comunicado.

Ele apelou à nova administração dos EUA para “intervir para pôr termo a estes crimes e às políticas israelitas que não trarão paz e segurança a ninguém”.

Ele Ministério das Relações Exteriores da Palestina Ele também denunciou a medida dos EUA.

“O levantamento das sanções contra os colonos extremistas encoraja-os a cometer mais crimes contra o nosso povo”, disse ele num comunicado.

“Nossos esforços continuam para deter o terrorismo dos colonos e remover barreiras”, acrescentou.

A decisão de Trump é uma reversão de uma importante acção política de Biden, que impôs sanções a vários grupos e indivíduos de colonos israelitas, congelando os seus bens nos Estados Unidos e proibindo os americanos de negociar com eles.

Na segunda-feira, colonos israelitas ilegais lançaram ataques às aldeias palestinianas de Al-Funduq e Jinsafut, na Cisjordânia ocupada, incendiando casas, lojas e veículos, segundo autoridades locais.

A tensão aumentou em toda a Cisjordânia devido à guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza, onde pelo menos 47 mil vítimas foram mortas, a maioria mulheres e crianças, e mais de 110.700 ficaram feridas desde 7 de outubro de 2023.

Desde então, cerca de 860 palestinos foram mortos e mais de 6.700 feridos por disparos do exército israelense no território ocupado, segundo o Ministério da Saúde palestino.

Um acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros entrou em vigor em Gaza no domingo, suspendendo a guerra israelense contra o enclave palestino.

Em Julho, o Tribunal Internacional de Justiça declarou ilegal a ocupação de décadas de terras palestinianas por Israel e exigiu a evacuação de todos os colonatos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.