Palestina, Egito denuncia a proposta do primeiro -ministro israelense de estabelecer o estado palestino na Arábia Saudita

A Palestina e o Egito denunciaram no sábado uma proposta do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu de estabelecer um estado palestino na Arábia Saudita, considerando o chamado da soberania do reino.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Palestina chamou a proposta de Netanyahu de “racista e antipacure” e “uma infração sobre a soberania e estabilidade da Arábia Saudita”.

A declaração expressou total apoio e solidariedade com a Arábia Saudita contra o incitamento israelense e instou a comunidade internacional a condenar as declarações de Netanyahu.

Por sua parte, Hussein al-Sheikh, secretário-secretário da Organização de Libertação Palestina Paraguas (PLO), disse que as declarações israelenses foram para a soberania saudita, chamando os comentários de Netyahu de “uma violação de direito internacional e internacional”.

“O estado da Palestina só estará na terra da Palestina”, acrescentou em sua conta X.

Ele também elogiou a posição saudita “que sempre exige a implementação da legitimidade internacional e do direito internacional e está comprometido com a solução de dois estados como base de segurança, estabilidade e paz na região”.

O Egito também denunciou os comentários de Netanyahu como “irresponsável e completamente rejeitado”.

Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores disse que as declarações israelenses “violam diretamente a soberania saudita e violam flagrantemente o direito internacional e a Carta das Nações Unidas”.

O Egito “rejeita completamente essas declarações imprudentes que ameaçam a segurança e a soberania do reino”, acrescentou.

“A Arábia Saudita e o respeito por sua soberania é uma linha vermelha que o Cairo não permitirá ser cruzado”, enfatizou o ministério. “A estabilidade e a segurança nacional da Arábia Saudita são parte integrante da segurança e estabilidade do Egito e dos Estados Árabes, uma questão que não pode ser comprometida”.

Netanyahu sugeriu que os palestinos estivessem estabelecendo seu estado na Arábia Saudita, em vez de em sua própria terra natal, descartando qualquer noção de soberania palestina.

“A Arábia Saudita pode criar um estado palestino na Arábia Saudita; eles têm muitas terras lá”, disse Netanyahu na quinta -feira durante uma entrevista ao Canal 14 israelense, sem levar em consideração a longa demanda palestina por auto -determinação.

Netanyahu também falou sobre a potencial normalização das relações com a Arábia Saudita, prevendo um acordo iminente.

No entanto, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita negou improcedente a narrativa de Netanyahu, reiterando que a normalização com Israel estava fora de tabela, a menos que um estado palestino tenha sido estabelecido: uma posição de Netanyahu continua a ignorar.

A entrevista ocorreu enquanto Netanyahu estava em Washington, DC, onde se encontrou com o presidente dos EUA, Donald Trump.