Palestina pergunta a pesquisa da ONU sobre supostas execuções de prisioneiros nas prisões israelenses

Palestina chamado na segunda -feira para um Pesquisa da ONU No caso Execução de prisioneiros em Cadeia israelense.

A declaração do Ministério das Relações Exteriores seguiu os anúncios das instituições palestinas de que o número de conhecidos Mortes palestinas Nas prisões israelenses, eles aumentaram para 59 desde o início da agressão israelense em 7 de outubro de 2023 após a morte de um detido de Gaza.

Ele marcou o maior número de mortes de prisioneiros desde 1967, que trouxe o número total daqueles que morreram de 1967 para 296, disse ele.

No início do dia, a comissão de detidos e ex-DeTinaes Matters e da Sociedade Prisional da Palestina disse em comunicado conjunto que haviam recebido a confirmação do exército israelense de que o detido Mus’ab Hani Haniyeh, 35, morreu em um israelense prisão em uma prisão israelense. 5 de janeiro.

Haniyeh, originalmente de Khan Youn em Gaza, havia sido preso desde 3 de março de 2024. Segundo sua família, ele não tinha problemas de saúde antes de sua prisão.

Com a morte de Haniyeh, o número de prisioneiros palestinos que morreram sob custódia israelense desde o início do genocídio em 7 de outubro de 2023 aumentou para 59, com pelo menos 38 deles de Gaza, disse o comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores da Palestina expressou séria preocupação com o crescente número de mortes entre os prisioneiros.

O ministério condenou a situação nas prisões como uma “escalada séria na agressão da ocupação (israelense) e tortura e abuso sem precedentes contra prisioneiros”, o que afeta particularmente os milhares de detidos cujos parcias e destinos não foram revelados.

Ele solicitou que o Comitê do Conselho de Direitos Humanos da ONU cumprisse seus deveres e investigou a execução de detidos nas prisões israelenses, que descreveu como uma violação flagrante das convenções de Genebra.

O ministério também disse que está monitorando a situação dos prisioneiros com partes interessadas internacionais, pedindo às organizações humanitárias e legais que intervirem rapidamente para proteger os prisioneiros e forçar Israel a cumprir suas obrigações com eles.

De acordo com relatos anteriores da Sociedade Prisional da Palestina, mais de 10.000 prisioneiros palestinos permanecem sob custódia israelense, sem incluir as centenas de detidos de Gaza que enfrentam o desaparecimento forçado.

Um acordo de Alto El Fuego de Gaza e a troca de prisioneiros entraram em vigor no mês passado, interrompendo a guerra genocida de Israel, que matou quase 48.350 pessoas, principalmente mulheres e crianças, e deixou o enclave em ruínas.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.