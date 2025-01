Palestina pronta para assumir total responsabilidade em Gaza: Presidente Mahmoud Abbas | Notícias do mundo

Após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o Presidente Mahmoud Abbas apelou à retirada total de Israel da Faixa de Gaza e afirmou que a Palestina está disposta a “assumir total responsabilidade” em Gaza.

Enfatizando Gaza como parte integrante da Palestina, o Presidente palestiniano afirmou num comunicado: “A Presidência afirmou a sua posição firme sobre a necessidade de um cessar-fogo imediato e de uma retirada completa de Israel da Faixa de Gaza. A Presidência reiterou que era necessário estabelecer um cessar-fogo imediato e a retirada israelita de Gaza, e preparar o caminho para que o Estado da Palestina assuma total responsabilidade pela Faixa de Gaza como parte integrante do território ocupado. é o caso do resto do território ocupado da Cisjordânia e de Jerusalém, enquanto afirmamos a rejeição de qualquer divisão da Faixa de Gaza e a expulsão forçada de qualquer palestiniano da sua terra natal.

Ele acrescentou: “O governo palestino completou todos os preparativos para assumir todas as responsabilidades na Faixa e que o pessoal administrativo e de segurança do governo estava totalmente preparado para realizar as suas tarefas, a fim de aliviar o sofrimento infligido ao povo de Gaza. que as pessoas regressem às suas casas, restaurem os serviços essenciais na Faixa, assumam a responsabilidade pelas passagens fronteiriças e ajudem a iniciar a reconstrução de Gaza.”

Ele também apelou ao apoio internacional à ajuda humanitária, aos esforços de reconstrução e a uma resolução política alinhada com as resoluções da ONU.

“A Presidência insta a comunidade internacional, juntamente com os países vizinhos e os doadores, a oferecer ajuda humanitária urgente para que o governo possa assumir as suas responsabilidades para com o povo palestino, seja na Faixa de Gaza, que foi sujeita a uma guerra genocida, ou em Cisjordânia e Jerusalém, que têm sido objecto de graves violações israelitas”, afirmou a Presidência palestiniana.

Ele acrescentou: “A Presidência reitera a necessidade urgente de uma solução política baseada nas resoluções das Nações Unidas e na Iniciativa Árabe de Paz, através da realização de uma conferência internacional de paz para mobilizar o reconhecimento internacional do Estado da Palestina e apoiar a sua busca pela adesão plena às Nações Unidas. a fim de alcançar a segurança e a estabilidade regionais conducentes ao fim da ocupação e à concretização do estabelecimento do Estado da Palestina, com Jerusalém Oriental como capital, nas fronteiras de 1967, em conformidade com o direito e as resoluções internacionais agências relevantes da ONU.”

No início desta semana, o Hamas chegou a um acordo com Israel para um cessar-fogo e a libertação de reféns. O gabinete de segurança de Israel aprovou o acordo na tarde de sexta-feira e aguarda o apoio do gabinete governamental mais amplo.

Embora nem todos os detalhes do acordo tenham sido revelados oficialmente, o cessar-fogo deverá desenrolar-se em três fases, começando com uma trégua de seis semanas que entrará em vigor no domingo.

Na primeira fase, serão libertados os reféns em Gaza e os prisioneiros palestinianos em Israel. Os palestinos deslocados em Gaza serão autorizados a começar a regressar às suas casas. Segundo o presidente dos EUA, Joe Biden, as tropas israelitas irão retirar-se de “todas” as áreas povoadas de Gaza e as entregas de ajuda à Faixa de Gaza aumentarão significativamente.

Biden descreveu a segunda fase como visando o fim permanente da guerra, e as negociações começaram no dia 16. Esta fase envolveria a libertação dos restantes reféns, incluindo homens, em troca de mais prisioneiros palestinianos. Também veria uma retirada completa das tropas israelenses de Gaza.

A terceira fase centra-se na reconstrução de Gaza e na devolução dos restos mortais dos reféns falecidos.