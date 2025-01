Palestino preso por 17 anos sob o regime Baath se sente renascido após se reunir com a família

Um palestino que passou 17 anos em prisões sírias sob o regime do Partido Baath diz que se sente “renascido” após a sua libertação.

Ibrahim Farahat, 75 anos, foi libertado após o colapso do regime em Dezembro. Uma vez detido em centros de detenção famosos como a Prisão de Sednaya, Farahat reuniu-se com a sua família em Yamun, perto de Jenin, na Cisjordânia ocupada. Sua libertação foi recebida com comemorações por familiares e residentes locais.

Em declarações a Anadolu, Farahat recordou a sua provação, as duras condições de prisão e a sua liberdade inesperada.

“Quando fui libertado, tudo que conseguia pensar era em como voltar para minha família”, disse ele. “Eu me senti renascido. Na verdade, nunca esperei sair vivo da prisão.”

Durante os seus 17 anos de prisão, Farahat disse que viu a sua família apenas uma vez.

“Depois de dois anos, eles me permitiram contar à minha família onde eu estava. Eles me visitaram uma vez, mas eu disse a eles para não voltarem. Eu estava com medo de que o que aconteceu comigo acontecesse com eles”, disse ela.

– ‘Quero esquecer aqueles dias’

Farahat relatou a sua prisão e condenação, descrevendo a falta do devido processo.

“Acusaram-me de crimes que não cometi. Disse-lhes que era inocente, mas levaram-me aos tribunais militares sem advogado. Não pensei que me iriam prender porque não tinha feito nada de errado”, disse ele.

Farahat disse que foi detido pela primeira vez em uma instalação conhecida como “Filial Palestina” em Damasco, onde passou nove meses. Durante 72 dias ele foi interrogado em condições severas.

“Não consigo descrever o processo de interrogatório. Quero esquecer aqueles dias”, disse ele.

“Eles me despiram, me espancaram com cabos e me obrigaram a confessar algo que não fiz. Depois me levaram para o porão da prisão, onde me penduraram com algemas de ferro e me deram choques elétricos. até o dia seguinte.”

Farahat disse que foi forçado a ficar em pé em uma plataforma de 30 centímetros quadrados durante dias. “Mesmo o menor movimento era proibido”, disse ele.

– Prisioneiros identificados por números

Farahat explicou que os prisioneiros foram identificados por números e não por nomes. O dele era “31”, que era o número do seu celular.

“Fiquei dias sem comer. Finalmente, me deram um ovo. Esse ovo salvou minha vida”, disse ele.

Ele detalhou os métodos de tortura, dizendo: “Durante as sessões de interrogatório, fomos submetidos a espancamentos e choques elétricos”.

Farahat também compartilhou uma memória comovente.

“Um dia, a água começou a inundar as celas. Ela subiu até nossos peitos e começamos a gritar por socorro. Finalmente, eles nos levaram para um andar superior. Três dias depois, eles nos mandaram de volta para nossas celas úmidas e mofadas. , onde estávamos eu sofria de piolhos e sarna.”

Ele disse que foi forçado a assinar documentos sem explicação e seis dias depois foi transferido para a prisão de Sednaya, onde permaneceu durante seis meses.

“Condenaram-me a mais de 22 anos sem qualquer justificação ou possibilidade de me defender. Acabei por passar 17 anos preso sem motivo”, disse.

– ‘Parecia o dia do juízo final’

Farahat disse que a notícia do colapso do regime chegou à prisão e aumentou as esperanças de liberdade.

“Quando as portas se abriram, parecia o Dia do Juízo Final. As pessoas… corriam para sair. Corri 35 quilômetros (22 milhas). Nem sei como fiz isso”, disse ele.

Finalmente chegou à fronteira com a Jordânia com a ajuda dos sírios, que o abrigaram, guiaram e depois o reuniram com sua família.

Bashar Assad, líder do regime sírio durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia depois de grupos rebeldes sírios capturarem a capital, Damasco, em 8 de dezembro, pondo fim ao domínio do Partido Baath, que estava no poder desde 1963.

A mudança ocorreu depois que os combatentes do Hayat Tahrir al-Sham rapidamente tomaram cidades importantes em uma ofensiva que durou menos de duas semanas.