Pamela Anderson e Elsa Hosk acabaram de carregar as calças justas e engarrafamentos dos anos 90 que sempre parecem chiques

Se houver duas celebridades que eu gostaria de inspirar com prazer, deve ser Pamela Anderson e Elsa Hosk. À medida que se movem em círculos diferentes, os dois têm um talento inegável para organizar roupas elegantes e elegantes e encher seus armários com peças invejáveis ​​e atemporais.

Embora seus estilos pessoais diferem de uma maneira essencial, toda vez que eu encontro um cruzamento entre eles, sei que me deparei com algo especial. E nesta semana, esse momento chegou na forma de um emparelhamento chique e frio para o qual sempre terei uma fraqueza – calças pretas simples com sapatos curtos elegantes.

(Crédito da imagem: backgrid)

Dravando a elegância inspirada nos anos 90, Anderson beijou o visual com outra crise de década – uma saia sedosa. Adicionando uma curva descontraída, ela sobreposta a um grande tricô, atingindo esse equilíbrio entre chique e sem esforço. Ao aderir a uma paleta de tons verdes, a aparência é direcional graças à sua escolha de cor, mas também muito considerada devido à maneira como a denominou.

Hosk, por outro lado, inclinou -se em sua estética polida. Ela denominou suas calças com saltos pontiagudos com o dedo do pé quadrado, adicionando uma vantagem refinada ao seu visual. Sua roupa seguiu uma abordagem considerada e minimalista – um cardigã de malha associado a uma mini -skirt correspondente, acessória com uma bolsa preta, luvas de couro marrom chocolate e óculos de sol de tinta profunda. O resultado? Uma masterclass em sofisticação moderna e refinada.

Um essencial para o guarda -roupa de cada pessoa da moda ao longo dos anos 90, essa combinação de calças justas e saltos atemporais é esperado há muito tempo para um retorno. E com Pamela Anderson e Elsa Hosk, que já estão liderando a acusação, é apenas uma questão de tempo antes de vê -la em todos os lugares, incluindo o mês da moda.

Para comprar a tendência de duas peças que já está em sua rotação de estilo, leia o resto para descobrir nossa modificação das melhores calças justas e sapatos de corte abaixo.

Compre meias e sapatos da corte:

Roubo Quinze calças transparentes negras Estilo com um sapato preto para o pátio para um acabamento dos anos 90 ou associado a uma bonita Mary Jane.

H&M Sapatos de couro quadrado quadrado Seja rápido – vende rapidamente.

Calzédonie 30 Denier Total Comfort Soft Touch Tocher Eu sempre volto a Calzedonia para suas meias pretas clássicas.

Manolo Blahnik Leitor 50 Bombas de camurça da barragem com arco Estes também vêm com um tom vermelho brilhante.

Marks & Spencer 30pk 60 Den Pied ™ Body Sensor Tights Eles vêm em um pacote de 3, então são perfeitos para armazenamento.

Gianvito Rossi 85 bombas de couro patenteadas O acabamento de couro brilhante e patenteado oferece essas duas bordas elegantes e elevadas.

Meias suecas Calças premium de Olivia Estes também estão disponíveis em nove outros tons.

Os saltos nudy pretos clássicos são obrigatórios do guarda -roupa que nunca sairá de moda.

Cos Meias opacas de lã de lã Essas calças grossas o manterão confortável enquanto fechamos no inverno.