Hoje à noite, na Via Due Canali, em Reggio Emilia, quebrou uma bandeira inal, uma fábrica de processamento de carne via Fratelli Manfredi. As chamas, que influenciaram a estrutura, teriam causado grandes danos e algumas operações de fechamento ainda estão em andamento. Na cena do acidente, onde não houve feridos por enquanto, várias equipes de bombeiros intervieram, incluindo os de Reggio Emilia, com o apoio de Parma, Modena e Bolonha. A coluna de fumaça causada pelas chamas pode ser vista de diferentes pontos da cidade e o município de Reggio Emilia sugeriu precauções para os moradores nas áreas adjacentes não ficarem perto do ringue e fechar as janelas.

